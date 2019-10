La RAE quiere que las máquinas hablen un español académico

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, explicó, con motivo de la presentación del XVI Congreso de la Asale la historia de esta institución, en cuyo nacimiento no participó la Academia española. La iniciativa partió del presidente de México, Miguel Alemán, en 1951. En el país norteamericano se convocó la primera reunión, a la que no acudió España "porque entonces no se llevaba bien con México", añadió Muñoz Machado. Sin embargo, ese primer congreso decidió que su presidente fuera siempre el de la RAE, relevo que toma ahora Muñoz Machado.