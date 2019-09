Margaret Atwood y Salman Rushdie, entre los finalistas del Premio Booker

La Booker Prize Foundation ha dado a conocer este martes a los seis finalistas del Premio Booker, cuyo ganador será anunciado en octubre. Entre los seleccionados está la canadiense Margaret Atwood, que ha sido nominada por su obra Los Testamentos, secuela de su aclamado libro El cuento de la criada (1985), a pesar de que su lanzamiento mundial será el próximo 10 de septiembre. La escritora, que cumplirá 80 años en noviembre, compite por el premio, entre otros autores, con Salman Rushdie, que presentó la semana pasada Quichotte, una recreación del personaje de Miguel de Cervantes en la actual sociedad estadounidense.

Los dos escritores ya recibieron en el pasado el galardón, que otorga al ganador 50.000 libras (cerca de 55.000 euros): Atwood lo ganó en 2000 con su obra The Blind Assassin (El asesino ciego), mientras que Rushdie lo hizo en 1981 con Midnight Children's (Hijos de la medianoche).

La lista de nominados finales de este año la completan otros cuatro autores: la angloestadounidense Lucy Ellmann, por Ducks, Newburyport; la británica Bernardine Evaristo por Girl, Woman, Other; el nigeriano Chigozie Obioma por An Orchestra of Minorities; y la escritora de origen turco Elif Shafak por 10 minutes 38 seconds in This Strange World.

El Premio Booker es uno de los premios más importantes de la literatura en inglés. El reconocimiento es entregado desde hace cinco décadas al autor de la novela que, en opinión de los jueces de la Booker Prize Foundation, es la mejor del año en ese idioma, siempre que esta sea publicada en el Reino Unido y en Irlanda. Aparte de las 50.000 libras que son otorgadas al ganador, a los demás finalistas se les entrega un premio menor de 2.500 libras (cerca de 2.700 euros).