Las telefónicas se suman a la lucha contra la piratería cultural

Cuesta no relacionar el descenso de los accesos ilícitos con el aumento de la oferta legal. A lo largo de los años, muchas empresas culturales culparon de sus males en Internet a la piratería y nunca se miraron al espejo. ¿Tardó demasiado la industria en entender la Red y ofrecer onlineun catálogo a la altura por precios asumibles? McCoy asume una autocrítica parcial: “Hay tres componentes necesarias. El refuerzo de la lucha a través de las sentencias, la educación y una oferta legal estimulante. Históricamente, hasta hace no tanto, esta última no era suficiente y algunos lo usaron como justificación”. A saber cuántos de ellos, hoy, usan Netflix o HBO.