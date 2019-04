El principal inversor de Woodstock 50 da por cancelado el macroconcierto

La celebración del cincuenta aniversario del histórico Festival de Woodstock prometía. La lista de artistas que se apuntaron a la gran fiesta incluía entre otros conciertos de Jay-Z, Chance The Rapper, The Black Keys, David Crosby, Imagine Dragons, The Lumieers, Miley Cyrus, Santana o Pussy Riot. Pero de momento lo que está logrando es ser tan caótica como la cita original en 1969. Su principal inversor anuncia que lo cancela, ocasionado un verdadero revuelo entre los organizadores.

“No creemos que la producción del festival vaya a ejecutarse como en evento que mereciera la pena para los que es el nombre de Woodstock”, señala Dentsu Aegis Network, uno de los organizadores del festival, “es la decisión más prudente para todas las partes involucradas”. Y eso pese a que, según Billboard, se gastaron ya más de 30 millones de dólares en los preparativos, incluido el pago a los artistas.

El sueño de revivir el “amor libre” que cristalizó en 1969 con el concierto más famoso en la historia y llevarlo a una nueva generación se esfuma. Michael Lang, cofundador del legendario Woodstock, también se encuentra entre los principales promotores de estas bodas de oro. “Pese a la tremenda inversión de tiempo, esfuerzo y compromisos”, afirma la agencia a través de su filial de Amplifi Live, “no podemos asegurar la salud y la seguridad de los artistas, socios y del público”.

El evento estaba previsto para el fin de semana del 16 de agosto. Las entradas deberían haber salido a la venta la semana pasada. Pero días atrás se especuló con que los organizadores no lograron hacerse con el permiso del Departamento de Salud del Estado de Nueva York para una congregación masiva en el circuito Watkins Glen International. La capacidad ya se redujo de 100.000 personas diarias a 75.000 visitantes.

Tim O´Hearn, administrador del condado neoyorquino de Schuyler, confirmó también que el evento no tendrá lugar. Ya desde que se anunció el evento el pasado enero, quedó claro que los organizadores no tenían todo en orden. La lista de participantes, por ejemplo, debería haberse publicado en febrero pero tampoco cumplió esa fecha. Y este lunes, las entradas no estaban aún disponibles.

El fundador lo niega

Es como si la historia volviera a repetirse medio siglo después, aunque esta vez tenía muy difícil competir con otros grandes festivales. El Woodstock original tuvo que trasladarse a la granja Max Yasgur solo unas semanas antes de celebrase el legendario concierto. Dentsu no da más detalles sobre los motivos de la cancelación, mientras los agentes de los artistas dicen no haber recibido aún una notificación.

Lang ya negó durante las últimas semanas que la cita estuviera en dificultad. “No tiene el derecho de cancelarlo unilateralmente”, comentó sorprendido horas después de que Dentsu hiciera el anuncio. Es más, dice que será posible rescatar la celebración si se logra dar con otro inversor. La semana pasada, según Billboard, trataron que Live Nation y AEG hicieran una inversión de 20 millones.

Son los dos gigantes en la organización y promoción de eventos en vivo declinaron participar. El portal de Woodstock seguía mostrando este lunes que el festival sigue adelante. Pero O´Hearn ve muy difícil que dadas las circunstancias pueda celebrase a mediados de agosto. Hay, sin embargo, otro evento previsto en Woodstock en el lugar original del festival en 1969 aunque no se considera oficial.