“¡Qué autónomo ni autónomo! ¡La libertad no existe!” 15 frases de Sánchez Ferlosio

De los toros. "Eso sería cuando no odiaba los toros. Ahora es que nos los puedo ni ver". ENTREVISTA con EL PAÍS (23/01/2016)

Sobre las soluciones. “Lo más sospechoso de las soluciones es que se las encuentra siempre que se quiere". LIBRO Campo de retamas. Pecios reunidos (2015)

Sobre las explicaciones. “El que quiere mandar guarde al menos el último respeto hacia el que ha de obedecerle: absténgase de darle explicaciones”. LIBRO Campo de retamas. Pecios reunidos (2015)

Del progreso. "Los adelantos pueden conseguir tristezas nunca antes conocidas; ya algún pintor francés del siglo XIX nos mostró cómo la luz de una bombilla puede llegar a ser infinitamente más triste que la de un candil". ARTÍCULO ¿Pero ha habido alguna vez tiempos felices? (16/06/2012)

En respuesta a Benedicto XVI, que había comentado que no solo hay "patologías de la religión", sino también "patologías de la razón". En esta CARTA AL DIRECTOR, Ferlosio responde con ironía a las declaraciones de Joseph Ratzinger: "No lo dudo, tanto más si tenemos en cuenta que el caso más cabal, generalizado y hasta paradigmático de patologías de la razón es justamente el de la Fe". (13/11/2010)

Sobre el patriotismo. "La patria me carga, es el más venenoso de los conceptos". Presentación en 2008 de su novela God & Gun. Apuntes de polemología. (01/10/2008)

Tras los ataques de Estados Unidos en Afganistán posteriores al 11S. "Quedar por encima o quedar por debajo de la espectacularidad de Al Qaeda era para los americanos el factor decisivo", ENTREVISTA con EL PAÍS. (22/05/2007)

Sobre la felicidad. "En el castellano de hoy en día, felicidad y satisfacción vienen a usarse como palabras casi sinónimas [...] Lo cual me hace pensar si no será que en un mundo de sujetos cada vez más dominados por el paradigma competitivo del 'ganar y perder' el lugar de la felicidad viene siendo usurpado y colmado por la satisfacción como única forma conocida de contento humano". Entrega del premio Cervantes 2004. (24/04/2005)

Sobre la humildad y la modestia. "Yo soy modesto porque es fácil serlo y además queda elegante, pero la humildad es en mí una virtud desconocida". Declaraciones a la cadena SER días antes de recibir el premio Cervantes.

A aquellos que creen tener razón. "Es un error pensar que hacen falta muy malos sentimientos para aceptar o perpetrar los hechos más sañudos; basta el convencimiento de tener razón. Aún más, acaso nunca el sentimiento haya sabido ser tan inhumano como puede llegar a serlo la convicción". LIBRO Campo de retamas. Pecios reunidos (2015)

Sobre la autonomía personal. "¿Espíritu libre? ¡Bah! Nunca he sabido lo que es eso. Dicen que soy un individuo autónomo del siglo XVIII... ¡Qué autónomo ni autónomo! ¡La libertad no existe! Somos solo un cruce de muchas influencias, unas peleadas y otras que se llevan bien... Y uno no se da la ley a sí mismo". ENTREVISTA con EL PAÍS tras ser anunciado como ganador del premio Cervantes. (03/12/2004)

De los efectos de la mercadotecnia. "Ya no se producen solamente los productos, sino también, al mismo tiempo, los consumidores". Declaraciones con motivo de la publicación del libro Non olet, en el que Sánchez Ferlosio agrupa varios de sus ensayos sobre economía. (23/05/2003)

De la democracia. "Mi habitualmente comedida antipatía por la democracia liberal se trueca a veces en exasperación ante el histriónico espectáculo del contribuyente poseído de sí mismo que se pone a bramar cargado de razón y henchido de ira santa: '¡Yo pago mis impuestos!". ARTÍCULO Liberales. (17/12/1994)

A los necios. “Todo pura comedia: ni la cigarra era feliz cantando ni la hormiga necesitaba para nada el trigo almacenado, por necedad cantaba la primera, por necedad se afanaba la segunda”. LIBRO Campo de retamas. Pecios reunidos (2015)

Sobre la contracultura. "El niño que osó decir ‘El emperador está desnudo’, ¡ay!, acaso también estaba pagado por el propio emperador". LIBRO Campo de retamas. Pecios reunidos (2015)