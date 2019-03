Los dos miembros del grupo Her’s mueren en accidente de tráfico

Los miembros de la banda Her's en una imagen de su cuenta de Instagram.

"Con profunda tristeza, lamentablemente tenemos que informar de Stephen Fitzpatrick y Audun Laading y su tour manager Trevor Engelbrektson fallecieron trágicamente en un accidente de carretera a primera hora del miércoles, día 27, cuando viajaban para actuar en Santa Ana, California". Con estas palabras, el sello independiente Heist or Hit ha publicado en su cuenta de Facebook la noticia de la muerte de los componentes de una de sus bandas, a la que había editado su álbum de debut, Invitation to Her's el pasado agosto.

Her's actuó el pasado año en el Festival Internacional de Benicàssim el año pasado. El dúo estaba formado por un cantante y guitarra, y por un bajista y segunda voz. En 2016 lanzaron su primera canción, Dorothy, y en mayo de 2017 su primera recopilación de canciones, Songs of Her's.

En la biografía de la banda publicada en la web de su discográfica, se cuenta que Fitzpatrick, británico, y Laading, noruego, se unieron por su común "humor sardónico" y destacaba de Dorothy que era una canción influida por la escena independiente de los ochenta.

La banda estaba de gira por EE UU desde el 7 de marzo, cuando actuaron en Washington, y habían dado 14 conciertos desde entonces en escenarios estadounidenses. En España actuaron por última vez el 21 noviembre de 2018, cuando presentaron su disco en el Club Costello, de Madrid. Justo antes habían actuado en Barcelona y Sevilla.