Muere el músico André Previn, ganador de cuatro Oscar, a los 89 años

El músico André Previn, compositor y director de orquesta ganador de cuatro premios Oscar, falleció hoy en Nueva York a los 89 años de edad, según confirmó al diario The New York Times su mánager, Linda Petrikova. Previn murió en su residencia de Manhattan en las primeras horas de este jueves, aunque no se indicó la causa exacta, agregó su mánager.

El músico fue conocido por sus composiciones y arreglos musicales de docenas de películas, que le merecieron la estatuilla más codiciada en el mundo del cine por Gigi (1958), Porgy y Bess (1959), Irma la dulce (1963) y My Fair Lady (1964). Además, mantiene el récord de haber recibido el mayor número de nominaciones a los Oscar en un año, cuando en 1961 se destacó su trabajo musical en El fuego y la palabra y Suena el teléfono, y su canción Faraway Part of Town de la comedia Pepe.

Pese a su lucrativa carrera profesional en Hollywood, el artista prefirió con los años dedicarse a su pasión por el jazz, el piano y la música clásica, lo que le llevó a ser un destacado director de la Orquesta Sinfónica de Londres, una institución que dijo hoy en un comunicado estar "profundamente entristecidos" por su muerte. "André Previn es una parte inmensamente importante de la Orquesta Sinfónica de Londres", dijo su directora, Kathryn McDowell, que destacó su capacidad de llegar a nuevos sectores del público a través de la televisión.

El talento de Previn llevó a que fuera descrito como uno de los mejores y más completos músicos del siglo XX, y actuó junto a estrellas del jazz como Ella Fitzgerald, además de componer musicales, piezas de orquesta, dos operas y varios conciertos para su quinta y última mujer, la violinista Anne-Sophie Mutter.

Nacido el 6 de abril de 1929 en Alemania, Previn ingresó en el Conservatorio de Berlín a los 6 años de edad, después de que sus padres percibieran su talento. Además estudió un año en París en 1938, cuando su familia huyó del régimen nazi, tras lo que se trasladaron a Los Ángeles (EE.UU), donde se convirtió en ciudadano estadounidense en 1943.

Previn se casó cinco veces, una de ellas con la actriz Mia Farrow -su tercera esposa y de la que se divorcio en 1975-. Ambos tuvieron en común tres hijos y adoptaron a otras tres, entre ellas Soon-Yi Previn, que acabaría teniendo una relación con Woody Allen, con quien estuvo casado con su madre.