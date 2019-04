Obras maestras españolas traducidas al siglo XXI a través de la fotografía

¿Cómo se puede explicar en nuestros días lo que ocurre en la anunciación a la Virgen, en la que un ángel le dice que será madre sin necesidad de un padre mortal? El artista Rafael Díaz ha "traducido" esa escena vista por El Greco, una obra de finales del siglo XVI que se muestra en el Museo del Prado, al siglo XXI con un montaje fotográfico sobre la fecundación in vitro. "Hablo de valores emergentes, de adelantos científicos que permiten avanzar a la sociedad, aunque algunas personas más conservadoras los rechacen", explica Díaz, salvadoreño de 46 años afincado en Madrid desde 2002. Esta translación forma parte de la treintena de interpretaciones que se incluyen en el fotolibro Obras maestras reloaded, editado el pasado diciembre por Accenture España, y que incluye obras de Velázquez, Zurbarán, Ribera, Murillo, Meléndez, Goya, Sorolla, Dalí y Picasso.

"La idea era buscar en el imaginario colectivo las obras maestras de artistas españoles más reconocibles y, después, encontrarles una conexión con nuestra realidad. La mayor parte son de carácter religioso o monárquico, por lo que no reflejan nuestros valores actuales; así que tuve que darles un giro conceptual", explica Díaz, que siempre ha compaginado el trabajo de artista con su oficio de médico. Empezó a pintar en El Salvador, en el taller de César Menéndez y cultivando la abstracción, disciplina que cambió por la fotografía al mudarse a España. "Cuando llegué no tenía estudio dónde pintar, pero como necesitaba seguir creando lo resolví explorando la fotografía. Lo que me interesa es reflejar el sufrimiento humano. Vengo de un país donde la exclusión y las diferencias sociales son el origen de la mayoría de los conflictos, por eso estudié Medicina, porque es una herramienta objetiva para hacer el bien", añade Díaz, quien como especialista en medicina preventiva ha trabajado con colectivos en riesgo de exclusión como los enfermos de sida, de alzhéimer o niños con parálisis cerebral. Actualmente trabaja en una clínica de desintoxicación de Madrid.

El ambicioso proyecto, una lujosa edición con 4.000 ejemplares realizada por la multinacional tecnológica Accenture para sus clientes en España, recrea obras que se encuentran, en su mayoría, en Museo del Prado, como El caballero de la mano en el pecho, de El Greco; Las lanzas, La fragua de Vulcano o Las meninas, de Velázquez; El sueño de Jacob, de Ribera o Duquesa de Alba de negro, de Goya. Los artistas que más se repiten son Velázquez, Goya y Picasso, todos con cinco pinturas, seguidos de El Greco, de quien ha escogido cuatro. En la selección ha incluido solo a artistas españoles, o afincados en España como el caso de El Greco, aunque algunas de las obras se encuentran fuera del país: en la National Gallery de Londres (Venus del espejo, de Velázquez), el Museum of Modern Art de Nueva York (Las señoritas de Avignon, de Picasso) o El Museo Real de Bellas Artes de Bélgica (La tentación de san Antonio, de Dalí).

'La anunciación', de El Greco, junto a la revisión del tema por el artista salvadoreño. Museo del Prado / Rafael Díaz

Obras maestras reloaded, con textos de la periodista madrileña Belén Palanco, comienza con los bisontes de la cueva de Altamira, las pinturas rupestres del Paleolítico que Díaz convierte en bestias antropoides gracias a la tecnología; continúa con la Dama de Elche, el misterioso busto del Museo Arqueológico Nacional que recrea como "un canto a la mujer actual: diosa creadora de la arquitectura social y del tejido familiar con un poder eterno". También aparecen el rosetón medieval de la Catedral de Santa María de Regla de León, transformado en imágenes de una glándula cerebral que al liberar un compuesto produce "un estado alterado de conciencia que algunos artistas llaman inspiración", o el Guernica, la pieza más icónica del Museo Reina Sofía, convertido en un políptico de abrazos entre 19 personas desnudas que cambian el terror de la obra de Picasso por la reconciliación.

"He constatado que los españoles somos mucho más apreciados en el extranjero de lo que nosotros creemos. Pienso que tenemos muchas cosas de las que sentirnos orgullosos y por eso desde Accenture, una empresa de transformación digital, queremos crear contenidos que relacionen nuestro arte con los avances tecnológicos", explica Juan Pedro Moreno, presidente de Accenture España desde 2015, año en el que comenzó a encargar proyectos a artistas similares al que ha realizado Rafael Díaz. Entre ellos Mírame España, un libro que se publicó en 2017 y recoge la transformación que ha vivido el país a través de las historias de 41 personas realizado por los fotógrafos Morgana Vargas Llosa, David Tortosa y Jaime Travezán. Un contraste que también se refleja en la obra que Accenture publicó en 2016 con textos de Juan Eslava Galán y Javier Santiso, respectivamente: Las 20 cosas que deberías recordar de la España de siempre. Las 20 casas que debes saber de la España de hoy.