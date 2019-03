Rosalía anuncia su primera gira por Norteamérica

Rosalía promocionará su reciente álbum El mal querer con una gira de cuatro conciertos por Norteamérica, de los que tres serán en Estados Unidos y uno en Canadá. La cantante, ganadora de dos Grammy latinos por el éxito de Malamente, llevará esta primavera a Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y Toronto su fusión de flamenco, pop y género urbano con "actuaciones en directo visualmente alucinantes", ha destacado en un comunicado Columbia Records.

El primer concierto de la gira de Rosalía será en el teatro The Mayan de Los Ángeles el 17 de abril. La cantante continuará la presentación de su disco en la sala de conciertos The Regency Ballroom de San Francisco el día 22 y se desplazará después a Nueva York para actuar en el festival Red Bull con un concierto en la reabierta sala Webster Hall el día 30. El paso por Norteamérica de la artista flamenca finalizará el 2 de mayo en la sala Rebel de Toronto.

Las entradas de la gira se podrán obtener mediante preventa a partir del próximo 21 de marzo y de manera general a partir del día siguiente a través de la página web de la artista catalana, que se ha convertido, especialmente tras la publicación de su segundo álbum, en un fenómeno musical con apenas 25 años.

Además de estos cuatro conciertos que componen la gira, Rosalía será cabeza de cartel en dos festivales estadounidenses. La cantante actuará el 12 de abril en el veterano Coachella, que se celebra en la localidad de Indio, en el sur de California, y el 27 en el novedoso Something In The Water, en Virginia, según la lista de su propia página web. La artista catalana también estará presente en la edición de 2019 del festival británico de Glastonbury, que se celebra a finales de junio.

El mal querer salió al mercado el pasado noviembre después de que la cantante diera a conocer la fecha de lanzamiento con un anuncio en el que mostraba la portada del álbum en las enormes pantallas de Times Square, la icónica plaza del centro de Nueva York. Desde entonces, Rosalía ha colaborado con el cantante británico James Blake y ha sido nominada para los premios Latin Billboard. También ha participado en la nueva película de Pedro Almodóvar protagonizada por Antonio Banderas, Dolor y Gloria, que llega a los cines este viernes. Publicaciones como The New York Times, Rolling Stome y Billboard han incluido a la artista entre lo más selecto de la actualidad musical.