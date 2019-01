Las series que marcarán 2019

El calendario de series no da un respiro. Los canales y plataformas ya tienen en cartera un buen puñado de títulos con los que seguir alimentando una maquinaria que no para. Las novedades no tendrán fácil hacerse un hueco en la apretada agenda de los aficionados a las historias por capítulos. Menos aún en el año en el que la despedida de Juego de tronos amenaza con acaparar la conversación seriéfila antes, durante y después de su emisión. En abril, HBO (en España, también en Movistar +) arrancarán los seis últimos capítulos de una historia de fantasía que ha enganchado a espectadores de todo el mundo y que ya es la serie más premiada de la historia. ¿Quién sobrevivirá y quién morirá? ¿Quién terminará sentado en el Trono de Hierro?

Más títulos conocidos que vuelven. True Detective tiene lista su tercera temporada (en HBO España y Movistar +, el 14 de enero) con la que quiere volver a la esencia de su celebrada primera entrega. Mahershala Ali protagoniza la historia de un policía que investiga un crimen en el corazón de los Ozarks. Stranger Things (Netflix) también ha puesto ya fecha a su tercera tanda de capítulos: el 4 de julio. Hasta el verano parece que habrá que esperar también para ver el regreso de Big Little Lies (HBO). La tercera entrega de The Crown (Netflix), con su cambio de reparto, también se espera para este año, al igual que la cuarta de Fargo (Movistar +), que tendrá a Chris Rock como protagonista. Más regresos: Catastrophe, American Gods, Veep, Fleabag, The Terror, Mindhunter...

Los viejos conocidos competirán al lado de estrenos potentes que llegan precedidos por una gran expectación y entre los que destaca la fuerte apuesta por la fantasía y la ciencia ficción. La plataforma Disney+ echará a andar en Estados Unidos cuando 2019 ya esté avanzado. Desembarcará con la serie The Mandalorian, perteneciente al universo de Star Wars y que sigue las andanzas de un pistolero solitario en los confines de la galaxia. Pedro Pascal será el protagonista y Jon Favreau su productor.

Otra compañía que este año apostará por el lanzamiento de series propias será Apple, que tiene previsto para 2019 el estreno de la comedia, todavía sin título, con Reese Whiterspoon, Jennifer Aniston y Steve Carell como protagonistas ambientada en las bambalinas de un programa de televisión matinal.

Una de las tendencias más potentes de los últimos años es la adaptación de cómics a la pequeña pantalla. En 2019 se convertirá en serie una de las novelas gráficas más veneradas, Watchmen. La creación de Alan Moore y el dibujante Dave Gibbons contará con una versión televisiva comandada por Damon Lindelof para HBO que tiene en su reparto a actores como Jeremy Irons, Don Johnson o Regina King.

Primera imagen promocional de 'Watchmen'.

Netflix estrenará el 15 de febrero The Umbrella Academy, basada en un cómic de superhéroes, con Ellen Page y Tom Hopper en su reparto. Narra la historia de un grupo de jóvenes con poderes adoptados por un millonario que tratan de resolver el asesinato de su padre.

Algunos de los protagonistas de 'The Umbrella Academy'.

Amazon Prime Video apuesta fuerte por la fantasía con varios estrenos. Cara Delevigne y Orlando Bloom protagonizan Carnival Row, ambientada en una época neovictoriana en la que conviven seres mitológicos y humanos. Muy esperada es la adaptación de la novela Buenos presagios, coescrita por Neil Gaiman y Terry Pratchett y que ha adaptado el primero en forma de miniserie de seis capítulos con Michael Sheen, David Tennant y Jon Hamm en el reparto.

David Tennant y Michael Sheen, en 'Good Omens'.

Netflix apostará por The Dark Crystal: Age Of Resistance, precuela de la película de Jim Henson Cristal oscuro, en la que tres jóvenes miembros de la tribu Gelfling descubren un secreto que les llevará a la rebelión.

'The Dark Crystal: Age Of Resistance'.

Una nueva versión de The Twilight Zone (Dimensión desconocida) ha despertado gran expectación. La plataforma estadounidense CBS All Access produce este remake que cuenta con Jordan Peele (Déjame salir) tras las cámaras para dar un nuevo enfoque a esta antología de suspense, terror y ciencia ficción. La misma plataforma prepara la serie con la que Patrick Stewart volverá a enfundarse el traje del mítico Jean-Luc Picard.

La popular saga de libros y el posterior videojuego The Witcher da el salto a la pequeña pantalla en la que será una de las grandes apuestas de Netflix para 2019. La historia de Geralt de Rivia, un brujo que lucha contra las fuerzas sobrenaturales, estará protagonizada por Henry Cavill y llegará a finales de año.

La plataforma estadounidense Hulu apuesta fuerte con Catch-22, miniserie basada en la novela antibelicista de Joseph Heller Trampa-22. George Clooney, Hugh Laurie, Kyle Chandler y Christopher Abbot están al frente del reparto de esta producción que narra la historia de un soldado estadounidense, Yossarian, que trata de evitar las misiones que el ejército le impone durante la Segunda Guerra Mundial intentando que le declaren loco al aceptar las misiones más peligrosas.

George Clooney, en 'Catch-22'.

Una gran producción histórica será Catalina la Grande, coproducción de Sky y HBO que en España se podrá ver en Sky. Helen Mirren se mete en la piel de una de las líderes femeninas más poderosas de todos los tiempos en esta historia ambientada en la lujosa y despiadada corte rusa del siglo XVIII.

Helen Mirren como 'Catalina la Grande'.