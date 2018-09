Henry Cavill será Geralt de Rivia en ‘The Witcher’ en Netflix

The Witcher ya tiene a su protagonista. Henry Cavill, el último Superman cinematográfico, dará vida a Geralt de Rivia en la serie que prepara Netflix. La ficción es una adaptación de las novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski, que también han tenido vida en los videojuegos con tres exitosas entregas.

La serie de The Witcher, según Netflix, "es un relato épico que une el destino y la familia. Geralt de Rivia, un solitario cazador de monstruos, lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas pueden ser más despiadadas que las bestias. Pero cuando el destino lo lleva a una poderosa hechicera y a una joven princesa con un peligroso secreto, juntos deberán aprender a navegar en un volátil Continente".

La primera temporada consta de ocho episodios y su creadora es Lauren Schmidt Hissrich, una de las responsables de las series de Marvel de Daredevil y de The Defenders (ambas también en Netflix). En la dirección estarán Alik Sakharov (House of Cards, Juego de Tronos), Alex García López (Luke Cage, Utopia, Daredevil, Fear The Walking Dead) y Charlotte Brändström (Outlander, Counterpart).

Henry Cavill protagoniza ahora en la cartelera Misión Imposible: Fallout, la cual ha recaudado más de 649 millones de dólares a nivel mundial. Cavill es un gran fanático de las series de historias cortas de fantasía de Andrzej Sapkowski y las novelas del brujo Geralt de Rivia, según informa la plataforma en un comunicado. Henry interpretó el papel de Clark Kent y Superman en El Hombre de Acero, el película de Superman más exitoso en taquilla de la historia, y en Batman v. Superman: El Amanecer de la Justicia y Liga de la Justicia. El actor hizo su debut en El Conde de Monte Cristo. Dentro de sus trabajos también se incluyen la serie nominada a los Globos de Oro, Los Tudor, Si la cosa funciona, Immortals, Brusco Despertar y Operación U.N.C.L.E. Próximamente protagonizará Nomis, donde compartirá pantalla con Sir Ben Kingsley y Stanley Tucci.