‘The Innocents’, la metamorfosis de la adolescencia

Con The Innocents, cuya primera temporada completa estrena hoy Netflix, el servicio de streaming vuelve al mundo de los adolescentes tras el éxito de Por trece razones. También al de la ciencia ficción después de su triunfo con Stranger Things. El buen resultado de ambas ampara esta nueva serie de ocho episodios. The Innocents es una coproducción británica donde todo son caras nuevas, desde sus protagonistas, Percelle Ascott y Sorcha Groundsell como los Romeo y Julieta de esta extraña visión de la adolescencia a sus creadores, Hania Elkington y Simon Duric, ambos sin una carrera como guionistas o productores ejecutivos, pero con muchas ganas de validar la apuesta de Netflix por las voces frescas.

“Todos cambiamos, tanto en lo emocional como en lo físico”, recordaba Duric en un encuentro organizado a finales de julio en Los Ángeles por la Asociación de Críticos de Televisión estadounidense. “Nuestros cuerpos sufren una gran transformación, y gracias a ello somos capaces de cosas extraordinarias”, añadía.

En The Innocents, la historia va más allá cuando una pareja de jóvenes enamorados que huye de la represión de sus familias descubre que ella tiene el poder de cambiar de cuerpo, algo que, como las hormonas, es incapaz de controlar.

“Nunca he sido un amante de la ciencia ficción y nunca habría aceptado este proyecto de no ser porque no se sitúa en otro mundo, sino en este. Porque la premisa es mucho más cercana que los fenómenos extraños o los viajes interplanetarios”, comenta a EL PAÍS el actor australiano Guy Pearce, quien encarna al doctor Halvorson. “Aquí, la metamorfosis es una condición médica que aflige a estas mujeres, un gen que no funciona correctamente, su mecanismo de supervivencia. Así lo ve mi personaje”, añade. El doctor, como todo en la trama, se mueve entre la inocencia y la maldad.

Pero The Innocents también mira a las emociones incontrolables. “Habla de la idea de que todos nos convertimos en alguien que no somos, aunque solo sea en esos minutos en los que nos salimos de nuestras casillas”, prosigue Pearce.

Para sus autores, la metamorfosis sirve también como metáfora para retratar ese primer amor de los protagonistas y lo que esa transformación, tanto física como emocional, significa en sus vidas. “Hablamos de encontrar la identidad, de la lucha, especialmente durante la adolescencia, para saber quiénes somos, algo que es idéntico para el que vive en Rusia o en Estados Unidos”, inciden los guionistas. “Es una mezcla de thriller psicológico con elementos de ciencia ficción y drama romántico”, resume Groundsell.

Aclaradas las bases de la historia, la pregunta es: ¿cómo se transforma una joven de 16 años en un corpulento islandés cercano a los 40, la otra identidad que adopta June, el personaje que encarna la actriz. “Todo está en el detalle”, opina Groundsell. “Tampoco sé decir cómo lo hacen, pero reparto el crédito entre todo el equipo porque se trata de un proceso muy técnico en el que las dos interpretaciones tienen que encajar perfectamente”, apostilla.

The Innocents no opta por los grandes efectos especiales, sino por las sutilezas y emociones. De ahí que sus responsables subrayen la labor del entrenador de movimientos. “Tienes que creerte que siempre ves a June, aunque esté interpretada por dos cuerpos tan diferentes”, recalca Ascott. Como afirma Elkington, en realidad lo más difícil es ser uno mismo. “Ese es el verdadero mensaje de la serie: saber aceptarnos como somos”, remata.