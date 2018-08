Las películas y series que dejan Netflix en septiembre

Netflix ha anunciado las películas, series y documentales que dejarán de estar en su catálogo a lolargo de septiembre. Entre ellas, los dos filmes de Kill Bill, de Quentin Tarantino y las diversas entregas del Caso Bourne, Scary Movie y Scream. Este es el listado completo:

1 de septiembre

La sombra del reino

Valor de ley

Waffle Street

Una conversación con Gregory Peck

The Diabolical

Una vida inesperada: Temporadas 1 y 2

Fabulosas Flores: Temporada 1

Ella es única

Turbo Power Rangers

En campaña todo vale

El equipo A

Killjoys: Temporada 2

Delivery

Kung Fu Elliot

Capital Colectivo

After Porn Ends

The Search for General Tso

Living on One Dollar

Fat, Sick & Nearly Dead 1 y 2

1971

The Spirit Molecule

Zeitgeist

Zeitgeist Addendum

Zeitgeist: Moving Forward

2 de septiembre

Un espía y medio

3 de septiembre

El ladrón de palabras

5 de septiembre

Captive

6 de septiembre

Star Trek: En la oscuridad

7 de septiembre

Angry Birds, la películ

9 de septiembre

Pete's Dragon

10 de septiembre

Neckan

Planet 51

12 de septiembre

Showroom

Sucker Punch

14 de septiembre

Nerve

15 de septiembre

Shaolin Soccer

Abierto hasta el amanecer

Chicago

La leyenda del luchador borracho

Operación Reno

Sin City

Kill Bill. Volumen 1

Kill Bill. Volumen 2

Mansfield Park

Emma

Clerks

Scary Movie

Scary Movie 2

Scary Movie 3

Los colegas del barrio

Jay y Bob el silencioso contraatacan

Adventureland

Serendipity

Kate & Leopold

La pareja del año

Hechizada

Swingers

Persiguiendo a Amy

From Fat to Finish Line

El niño con el pijama de rayas

La vida es bella

54

El gran rescate

Paid in Full

El indomable Will Hunting

El otro lado de la vida

Rounders

Frida

Descubriendo Nunca Jamás

Las normas de la casa de la sidra

Cold Mountain

El paciente inglés

Beautiful Girls

Duda

Scream

Scream 2

Scream 3

Spy Kids

Spy Kids 2: La isla de los sueños perdidos

Spy Kids 3: Game Over

Chocolat

Equilibrium

Adiós pequeña, adiós

The 9th Life of Louis Drax

Pulp Fiction

Jackie Brown

Dream Knight: Temporada 1

Real GOT7: Temporadas 1, 2 y 3

Black Hawk derribado

El último autocine

Rubble Kings

16 de septiembre

Green Lantern (Linterna Verde)

23 de septiembre

Looney Tunes. De nuevo en acción

24 de septiembre

Iris

25 de septiembre

El médico 2

26 de septiembre

Tiempo muerto

La película de Bugs Bunny y el Correcaminos

Paranormal Activity: Dimensión fantasma

28 de septiembre

Una madre imperfecta

Jason Bourne

Mascotas

Election: La noche de las bestias

30 de septiembre

Muévete, esto es Nueva York

El legado de Bourne

El Mito De Bourne

El ultimátum de Bourne