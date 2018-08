Nueve series que deberías estar viendo este verano

- Succession

Cuando parecía que la serie buena de HBO de este verano iba a ser Heridas abiertas, llegó Succession. Esta mezcla de ácida sátira y drama familiar se centra en una familia de multimillonarios propietaria de un grupo mediático donde la sucesión dentro de la empresa saca a relucir lo peor (y es mucho) de cada miembro de la familia. Con más comedia de la que cabría esperar leyendo su argumento, toques shakesperianos, un porcentaje altísimo de personajes odiosos perfectamente interpretados, un guion muy bien hilado y una segunda mitad de temporada sencillamente brillante, Succession ha sido una de las sorpresas más disfrutables del verano (y del año). Acaba de terminar su primera temporada y ya está renovada para una segunda entrega. Si solo va a ver una serie este verano, que sea esta.

- The Bold Type

Ya en su segunda temporada, esta historia de tres amigas veinteañeras que trabajan en una revista femenina siempre ha escondido detrás más de lo que aparenta a simple vista. Además de personajes frescos y un reflejo de la amistad femenina más cercano a la realidad que el de otras ficciones, también aborda desde el realismo el mundo de las redes sociales y los medios de comunicación. Una serie desenfadada y entretenida que se atreve con temas complejos y serios como la exploración de la identidad sexual, la inmigración, el cáncer de mama, el acoso sexual o cuestiones raciales. En España, se puede ver en Amazon Prime Video.

- GLOW

A medio camino entre la comedia y el drama está esta historia cuya segunda temporada estrenó Netflix a finales de junio. Sus protagonistas ya han logrado que el programa de televisión de lucha libre femenina sea una realidad y ahora se encuentran con los problemas que surgen para mantener la producción en antena. Los nuevos capítulos han elevado el nivel de la serie un escalón más, consiguiendo episodios redondos como el cuarto, con dos madres muy diferentes como protagonistas, o ese antológico episodio número 8, un divertido ejercicio de metatelevisión.

- Impulse

Junto a Cobra Kai, ha sido uno de los estrenos con los que YouTube Premium (antes, YouTube Red) ha pedido paso en el mundo de la producción propia de ficción televisiva. Aunque se vende como una secuela de la película de ciencia ficción Jumper, en realidad se trata más bien de un drama adolescente sobre las consecuencias de la agresión sexual que sufre su protagonista, una joven que precisamente descubre sus poderes para teletransportarse mientras sufre esa agresión. Una historia de superhéroes diferente, oscura y con ritmo pausado en la que los poderes de la protagonista son lo de menos. Sus tres primeros capítulos están disponibles de forma gratuita en YouTube. Para el resto hay que suscribirse a la versión premium.

- Dietland

Dentro de ola de series feministas que ha llegado últimamente, esta es quizá su representante más radical. Su protagonista, Plum, es una mujer obesa obsesionada con su cuerpo y con miles de complejos que está decidida a hacerse una reducción de estómago para lograr dar con su yo delgado. En ese momento conoce a una especie de gurú que trata de enseñar a las mujeres a aceptarse como son. Mientras, un grupo de feministas radicales secuestran y/o asesinan a hombres acusados de acoso o abuso sexual. La serie (de AMC pero que en España se puede ver en Amazon Prime Video) sigue el camino de transformación de Plum y su cambio de mentalidad, con sus subidas y bajadas, sus miedos y sus osadías.

- Luis Miguel. La serie

A mediados de julio terminó la ficción que ha llevado a la pequeña pantalla la vida del famoso cantante mexicano. La mezcla de culebrón, drama familiar y una dosis importante de morbo ha convertido la emisión semanal de sus capítulos en todo un fenómeno en México y ha tenido un tirón considerable también en España. Con saltos temporales constantes, la serie sigue la niñez, juventud y madurez del artista, con especial atención a su vida personal y familiar y gran protagonismo de su padre, Luisito Rey, brillantemente interpretado por Óscar Jaenada. Sus 13 capítulos están disponibles en Netflix.

- Heridas abiertas

Superada la mitad de la serie, esta producción de HBO no ha terminado de explotar. Una pena porque tenía ingredientes de sobra para ser el nuevo Big Little Lies o True Detective. La atmósfera opresiva y agobiante sí está conseguida en esta historia protagonizada por Amy Adams, que interpreta a una periodista alcohólica y con problemas psicológicos que regresa a su pueblo natal en la América profunda para cubrir e investigar la desaparición de dos chicas. Más allá de esa atmósfera y sus personajes llenos de traumas y problemas, de momento está dando poco más. Pero por ser de quien es y tener en sus filas a quienes tiene, la mantenemos en esta lista de recomendaciones a la espera de ver cómo remata.

- Heathers

La serie que adapta la película de culto Escuela de jóvenes asesinos nunca verá la luz en Estados Unidos. Al menos, no lo hará en su canal de origen, Paramount Network, que primero retrasó su estreno, previsto para el pasado 7 de marzo, tras el tiroteo en un instituto de Parkland. Finalmente, meses después el canal decidió cancelar definitivamente el estreno. Pero esa cancelación no ha impedido que vea la luz en España y HBO la ha colgado al completo. Esta serie ambientada en un instituto transita por caminos peligrosos al tratar temas tan serios como el suicidio o el bullying desde la sátira más ácida y con el humor más negro posible. Si se entra en su mundo y no se tiene la piel muy fina, resulta una divertida vuelta de tuerca a las series de instituto que no se toma nada en serio y se ríe hasta de su sombra. Pero en ningún caso gustará a todo tipo de público.

- La otra mirada

Terminó a mediados de julio, pero en la web de RTVE está al completo esta recomendable serie española que no ha tenido el eco que merecería (se despidió con una media que no ha llegado al 10% de cuota de pantalla). Ambientada en un colegio para señoritas en la Sevilla de los años veinte, cada capítulo sigue las andanzas de un grupo de alumnas y sus profesoras mientras que desarrolla temas de marcada orientación feminista que demuestran que, aunque las cosas han cambiado con el paso de los años, quizá no lo han hecho lo suficiente. Una buena producción, cuidada, bien ejecutada e interpretada y con un mensaje importante que es necesario en la televisión pública.