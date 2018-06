YouTube Premium ya está disponible en España y esto es lo que ofrece

La oferta de plataformas para ver series y películas no hace más que crecer. Desde la llegada de Netflix, han aterrizado en España también servicios internacionales como la plataforma de HBO, Sky o Amazon Prime Video, que sumadas a plataformas que ya estaban asentadas en España como Movistar +, Filmin o Rakuten (la anterior Wuaki.tv) o a las webs de los canales en abierto, han transformado el panorama televisivo. La última en llegar ha sido YouTube Premium.

El servicio de pago de la web de vídeos en streaming más popular ya está disponible internacionalmente y desde el lunes 18 se puede suscribir a él en doce países, entre los que se incluye España. El coste de YouTube Premium es de 11,99 euros al mes, con tres meses de prueba gratuita. También se puede contratar con un plan familiar que permite su uso por hasta seis personas en el mismo hogar, con un mes de prueba gratuita y un precio de 17,99 euros al mes.

Una de las principales ventajas de YouTube Premium (que hasta ahora se conocía como YouTube Red) es que su suscripción incluye acceso no solo a las series y películas de YouTube Originals, sino que también permite utilizar YouTube Music, la respuesta de la compañía a Spotify. Además, permite reproducir cualquier vídeo de YouTube sin anuncios, tiene la opción de reproducción en segundo plano (con lo que se puede seguir navegando mientras se reproduce el vídeo) y también se pueden descargar series y música para ver o escuchar sin conexión a Internet. Contratar YouTube Music cuesta 10 euros al mes, por lo que con dos euros más se tiene acceso a su catálogo de series y películas originales.

El catálogo de YouTube Premium todavía es corto, pero ya tiene algunos títulos interesantes a los que merece la pena echar un vistazo. Estas son algunas de las cosas más destacables de lo que ofrece hasta el momento:

- Cobra Kai

Ya recomendamos esta serie cuando se estrenó. Tirando de nostalgia, recupera los personajes de Karate Kid para contar qué ha sido de ellos 34 años después. Gracias a Cobra Kai hemos empezado a hablar de YouTube Premium y no es casualidad. No será una superproducción, pero recupera el espíritu de las películas. Su primera temporada tiene 10 capítulos de media hora cada uno en los que volvemos a ver a los actores Ralph Macchio y William Zabka y sus personajes, Daniel LaRusso y Johnny Lawrence. Las cosas le han ido mejor al primero que al segundo, que vuelve al kárete para ejercer de senséi de un joven que quiere aprender a defenderse de los malotes del instituto. Una serie con corazón y entretenida a la que merece la pena echar un ojo si en su momento viste Karate Kid.

- Impulse

Ciencia ficción con el director Doug Liman, que sigue explorando el universo de su película Jumper (2008) en esta serie basada en la tercera novela de la saga escrita por Steven Gould. Ahora, una adolescente descubre, cuando está a punto de ser violada, que tiene el poder de teletransportarse. Su primera temporada está compuesta por 10 capítulos de unos 50 minutos cada uno.

- Ryan Hansen Solves Crimes on Television

El universo alocadamente metarreferencial de esta serie la diferencia de otras propuestas de corte más clásico. En esta ficción, el actor Ryan Hansen (Veronica Mars) se interpreta a sí mismo durante la grabación de un reality en el que tiene que acompañar a una detective de policía, Jessica Mathers, interpretada por Samira Wiley (Orange Is the New Black, The Handmaid's Tale). Cada capítulo les enfrenta a un caso en el que combinan sus habilidades como investigadores, bastante escasas en el caso de Hansen. Por la serie pasan muchos amigos del actor protagonista como Joel McHale, Kristen Bell o Jon Cryer para reírse de ellos mismos o de anteriores trabajos de Hansen.

- Dallas & Robo

De estreno reciente es esta serie de animación para adultos en la que el actor y estrella de la lucha libre John Cena y la actriz Kat Dennings (Dos chicas sin blanca) ponen voz al robot "poeta guerrero" Robo y a la conductora espacial Dallas Moonshiner en sus aventuras. La serie, creada por Mike Roberts, cuenta también con la actores invitados como Giancarlo Esposito o Jane Lynch.