Netflix, HBO, Amazon, Rakuten, Filmin o Movistar+: ¿cuál es mejor y cuánto cuestan?

El último trimestre de 2017 ha constatado que la audiencia televisiva en España está cada vez más fragmentada. Las principales cadenas se reparten cuotas que son cada vez más bajas y están más repartidas. Entre otros motivos, está la implantación en España de diferentes plataformas digitales con muchos contenidos de series, películas y documentales que ha hecho que el espectador prefiera elegir qué ver, cuándo hacerlo y dónde. Un año después de que HBO y Amazon Prime Video se sumaran a la oferta de contenidos audiovisuales en streaming en España, esta es la oferta con la que cuentan los espectadores. Desde la buena usabilidad de Netflix al fondo de armario histórico de HBO España pasando por la apuesta por contenido propio de Movistar o las prestaciones de plataformas más humildes como Filmin.

Según el último panel de hogar de la CNMC, cuatro de cada 10 españoles ven contenidos audiovisuales online al menos una vez a la semana. Estos usuarios vieron durante el primer semestre del año vídeos cortos (54%), series (46%) y películas (32%). Uno de cada cuatro hogares con acceso a Internet es usuario de al menos uno de los servicios de vídeo en streaming. Todos los datos y comentarios de esta guía están hechos a día 31 de diciembre de 2017. Este es el resultado de la comparativa:

Amazon Prime Video

El servicio de vídeo de la gran compañía de venta online lleva desde diciembre de 2016 en España, aunque no ha hecho mucha publicidad. Poco a poco va ampliando su catálogo con series originales, aunque la más famosa de todas, Transparent, se estrena antes en Movistar. Fuera de su catálogo original tiene en la actualidad títulos como Fleabag, Community, The Good Wife, The Night Manager, The Shield o Justified. Tiene una buena apuesta por el anime y cuenta con una programación infantil básica pero suficiente. El catálogo de cine es flojo, sin muchos estrenos recientes. Como curiosidad, tiene un catálogo de películas indias de Bollywood bastante amplio. No está disponible el número de suscriptores en España, pero según el panel de la CNMC del primer semestre de 2016, Amazon Prime Video está presente en el 1,1% de los hogares españoles.

Página de inicio de Amazon Prime Video.

- Precio: Gratis los 30 primeros días. A partir de ahí, 19,95 al año (que incluye suscripción Prime en la tienda).

- Dispositivos: Smart TV, móviles, tabletas, PS3, PS4. Xbox 360 y Xbox One. No permite Chromecast.

- Plataforma y navegabilidad: Mala.

- Descargas: Sí.

- Series emblema: American Gods, The Marvelous Mrs Maisel, The Man in the High Castle, The Tick, Transparent, I Love Dick... y en el futuro series basadas en el mundo de El señor de los anillos.

- Producción española: De momento, no.

- ¿Se puede usar fuera de España?: Sí.

Filmin

Esta plataforma española nació en 2008 y comenzó a hacerse conocida en 2010. Tiene varias ofertas en sus precios y bonos, siendo los principales el mensual, el semestral y el anual. El fuerte de su amplio catálogo está en el cine independiente y en las series europeas, en especial muchas británicas. También cuenta con series españolas ya emitidas en cadenas generalistas. No tiene contenido original propio. Trabaja junto a diferentes festivales de cine nacionales para estrenar películas casi al mismo tiempo. La plataforma también está disponible en Portugal y en México, (FilminLatino).

Página de inicio de Filmin.

- Precio: 8€/mes; 45€/6 meses; 80€/año.

- Dispositivos: Smart TV, móviles, tabletas, PS3, PS4. Xbox 360 y Xbox One y por Vodafone (por un euro menos). Sí permite Chromecast.

- Plataforma y navegabilidad: Muy buena.

- Descargas: No.

- Producción española: No, aunque ha acogido proyectos como el episodio piloto de Distopía.

- ¿Se puede usar fuera de España?: Sí, en Portugal y en México.

HBO España

En sus primeros seis meses de vida en España, HBO obtuvo unos buenos resultados de usuarios, estando presente en 414.000 hogares, según la CNMC. El estreno de la séptima y penúltima temporada de Juego de tronos (que compartieron con Movistar) no fue hasta julio, por lo que no entró en el estudio y desde la plataforma esperan que esos datos sean aún mejores en este segundo semestre. Llegaron a finales de 2016 con un catálogo básico de series pero con el gran atractivo de que incluye la mayor parte de sus grandes clásicos y que ha ido mejorando con adquisiciones externas como Taboo, The Handmaid's Tale o Future Man. Pero un año después de su aterrizaje su mayor handicap sigue siendo una plataforma poco intuitiva, con una interfaz demasiado básica, y continuar con el siguiente episodio por ver. Debe mejorar también en el número de títulos de películas que ofrece y cumple con creces en su oferta infantil.

Página de inicio de HBO España.

- Precio: Primer mes gratis. A partir de ahí, 7,99€/mes. Sin compromiso de permanencia.

- Dispositivos: Se puede ver hasta en cinco dispositivos, en dos de ellos de forma simultánea. Apple TV, tabletas, móviles, Samsung Smart TV, Playstation 3, Playstation 4 y Vodafone TV. Sí permite Chromecast.

- Plataforma y navegabilidad: Mala, es su asignatura pendiente.

- Descargas: No.

- Series emblema: Juego de tronos, Westworld, Veep, Los Soprano, The Wire, Sexo en Nueva York...

- Producción española: Sí. Solo está confirmada la serie que adaptará la novela de Patria, pero hay más proyectos en fase preliminar.

- ¿Se puede usar fuera de España?: No.

Movistar +

La gran plataforma española tiene en su contra que para ver las series hay que contratar un paquete de televisión en el que pueden estar incluidas las de cadenas como Fox, AXN o Calle 13 (cuyos contenidos también ofrece bajo demanda) y ficciones sobres las que tienen los derechos, como Outlander, Twin Peaks, Ray Donovan o Riverdale. Pero son precios lejos de lo que ofrecen las nuevas plataformas de streaming en España. Tiene su fuerte en el estreno de películas recientes, pero el asentamiento de las otras plataformas mengua cada vez más su oferta de series (algunas las tienen completas y otras durante un tiempo limitado y que luego se pueden encontrar en otros servicios). A su favor, la gran apuesta por ficciones propias españolas.

Página de inicio de Movistar + en su aplicación.

- Precio: Confuso. Tiene varios paquetes, pero es necesario tener una tarifa Fusión con la operadora. Precios que ya incluyen los canales de series de Movistar entre 37,50€/mes hasta 205€/mes. Algunos de ellos incluyen cine también.

- Dispositivos: Permite cuatro usuarios simultáneos en la red de casa. Smart TV, móviles, tabletas, Xbox 360. No permite Chromecast.

- Plataforma y navegabilidad: Regular, puede mejorar mucho. A su favor, que permite ver la programación lineal.

- Descargas: Sí, pero muy limitadas.

- Series emblema: La zona, La peste, Vergüenza…. hasta la llegada de HBO a España, Juego de tronos.

- Producción española: Sí. Ha estrenado ya tres series propias y tiene en cartera otras tantas.

- ¿Se puede usar fuera de España?: No.

Netflix

Netflix, que llegó a España a finales de 2015, ha duplicado sus resultados en el primer semestre de 2017 y, según la CNMC, en junio de este año estaba presente en 1.163.000 hogares en España. Aunque llegó con un catálogo limitado, ha tenido tiempo de ampliarlo con creces con series propias, compras externas y muchas películas. Su oferta infantil es también de las mejores.

Página de inicio de Netflix.

- Precio: Primer mes gratis. A partir de ahí, 7,99€/mes (1 dispositivo, sin HD), 10,99€/mes (2 dispositivos, HD) y 13,99€/mes (4 dispositivos, Ultra HD). Sin compromiso de permanencia.

- Dispositivos: Según el plan contratado, hasta 4 dispositivos simultáneos. Apple TV, Chromecast, tabletas, móviles, Smarts TV, Playstation 3, Playstation 4 y Vodafone TV.

- Plataforma y navegabilidad: La plataforma más completa, se nota la experiencia.

- Descargas: Sí.

- Series emblema: Narcos, Stranger Things, The Crown, Master of None, Mindhunter...

- Producción española: Sí.

- ¿Se puede usar fuera de España?: Sí, con el catálogo de cada país.

Rakuten - Wuaki

Comenzó en 2010 bajo la marca Wuaki hasta que fue adquirida por Rakuten. Es un contenedor de películas y series que puede funcionar como un videoclub sin necesidad de estar abonado o con una tarifa plana para parte de su programación. Tiene un catálogo muy comercial, con una buena oferta infantil, sin contenido original.

Página de inicio de Rakuten TV.

- Precio: Primer mes gratis. A partir de ahí, 6,99€/mes. Permite pagar por películas sueltas.

- Dispositivos: Smart TV, Chromecast, tabletas y móviles, PS3, PS4, Xbox 360 y Xbox One.

- Plataforma y navegabilidad: Correcta.

- Descargas: No.

- Producción española: No.

- ¿Se puede usar fuera de España?: No.