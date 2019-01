¿Qué plataforma digital es mejor y cuánto cuesta cada una?

Uno de cada tres hogares con acceso a Internet usa plataformas digitales de pago para ver contenidos audiovisuales online, según el último Panel de hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), publicado en noviembre. De los servicios que ofrecen contenidos propios, lideran Movistar + y Netflix. El primero está presente en 2,2 millones de hogares únicos y el segundo en 2 millones. Amazon estaría presente en 656.000 hogares y HBO España en 475.000 (aunque este servicio está disponible también para clientes de Vodafone, que esta presente en 951.000 hogares), según la CNMC. Desde las plataformas no confirman estos datos. El tiempo dedicado por los españoles a ver contenidos audiovisuales se iguala poco a poco en cuanto al medio usado: los españoles dedicamos casi tres horas al día delante de una pantalla de televisión y dos horas y media delante de otros dispositivos (tabletas, móviles, ordenadores...).

2018 ha supuesto el asentamiento de los servicios de streaming y la introducción en España de Sky, que aparte de ofrecer canales de pago y un servicio a la carta bajo demanda, incluye ya contenidos originales propios. Todos los datos y comentarios de esta guía están hechos a día 31 de diciembre de 2018. Este es el resultado de la comparativa:

Amazon Prime Video

En España desde diciembre de 2016, el servicio de streaming de una de las mayores compañías de venta online acumula en su plataforma cada vez más series propias y guarda ya en sus vitrinas algunos Globos de Oro y Emmys (La maravillosa Señora Maisel). A destacar, ficciones propias como Homecoming, The Man in the High Castle, Jack Ryan o American Gods. Fuera de su catálogo original tiene en la actualidad títulos como A Very English Scandal, Justified, The Shield y todo Seinfeld. Tiene un gran catálogo de películas indias de Bollywood.

- Precio: 36 euros al año, la suscripción incluye sus servicios de tienda.

- Dispositivos: Smart TV, móviles (iOS y Android), tabletas (iOS y Android), Apple TV, PS3, PS4, Xbox 360 y Xbox One.

- Plataforma y navegabilidad: Muy mejorable.

- En cuantos dispositivos se puede ver de forma simultánea: 3.

- ¿Se puede descargar contenido para ver off line? Sí.

- ¿Se puede usar fuera de España? Sí.

- Estrenos estrella de 2019 : Buenos presagios, Too Old to Die Young, The Boys, Hanna, American Gods 2, The Bold Type 3, La maravillosa Señora Maisel 3, Jack Ryan 2, Maradona… y en el futuro series basadas en el mundo de El señor de los anillos.

- ¿Tiene producción española? Six Dreams, Pequeñas coincidencias y más estrenos previstos para 2019.

Filmin

En funcionamiento desde hace una década, tiene varias ofertas en sus precios y bonos. El fuerte de esta plataforma española está en su amplio catálogo de cine independiente y en su oferta de series europeas, en especial británicas. Trabaja junto a diferentes festivales nacionales de cine para estrenar películas casi al mismo tiempo.

- Precio: 7,99 euros al mes la suscripción básica, y 14,99 euros la suscripción Mensual Plus que incluye tres vales para poder ver películas de estreno disponibles en alquiler.

- Dispositivos: Ordenador; smartphones y iPhone; tablets y iPad; Smart TV con sistema Android TV o de las marcas Samsung, LG; Apple TV; PlayStation 3 y 4; compatibilidad con Google Chromecast.

- Plataforma y navegabilidad: Muy buena.

- Dispositivos simultáneos: 2

- Descargas Sí.

- ¿Se puede usar fuera de España?: El servicio solo se puede contratar desde España y Portugal, aunque el sistema de portabilidad de la UE permite acceder en condiciones especiales a los contenidos fuera del territorio de origen.

- Estrenos estrella de 2019: Nuevas temporadas de series como Inside No. 9, The Restaurant o Young and Promising. La serie Fenix, un thriller europeo, la británica El cuarto poder y en verano, la nueva edición de Atlàntida Film Fest, el mayor festival de cine online de Europa.

- Producción española: En los últimos años ha producido los largometrajes Barcelona, noche de invierno, Drácula Barcelona, Jean François i el sentit de la vida (nominada este año al Gaudí a la Mejor Película) y Samantha Hudson, una historia fe, sexo y electroqueer.

HBO España

La gran apuesta de la plataforma es el estreno en abril de la octava y última temporada de Juego de tronos, que compartirá con Movistar +. Pero HBO es el único sitio donde se pueden ver todas las entregas al completo. Poco a poco va ampliando su catálogo de series, tanto originales (The Deuce, Big Little Lies, Heridas abiertas) como compradas (The Handmaid's Tale, Mayans, La amiga estupenda). Necesita todavía mejorar mucho su interfaz y navegabilidad. Cumple con creces en su apartado infantil.

- Precio: 7.99 euros al mes

- Dispositivos: Vodafone TV, Smart TV, móviles, tabletas, Apple TV, PS3, PS4. SÍ permite Chromecast.

- Plataforma y navegabilidad: Mala, es su asignatura pendiente.

- Dispositivos simultáneos? 2.

- Descargas: Todavía no, pero está trabajando en ello.

- ¿Se puede usar fuera de España? Sí, en toda la UE

- Estrenos estrella de 2019: Octava y última temporada de Juego de tronos, Watchmen, Big Little Lies 2...



- ¿Tiene producción propia española? En la actualidad se prepara la adaptación de Patria y hay en desarrollo varios proyectos.

Movistar +

La gran plataforma española tiene en su contra que, para ver las series, hay que contratar un paquete de televisión en el que pueden estar incluidas las de cadenas como Fox, AXN o Calle 13 (cuyos contenidos también ofrece bajo demanda) y ficciones sobres las que tienen los derechos, como Outlander, Kidding, Ray Donovan o Fuga en Dannemora. Acaba de llegar a un acuerdo con Netflix para ofrecer a sus clientes ambos servicios con descuentos, pero con limitaciones. Ha apostado muy fuerte por producir sus propias series, con grandes ficciones como Arde Madrid, Félix, Vergüenza, Mira lo que has hecho, La peste o El día de mañana. La plataforma tiene su propio canal, #0, con una programación de calidad y una gran oferta de estrenos de cine.

- Precio: Confuso. Tiene varios paquetes, pero es necesario tener una tarifa Fusión con la operadora.

- Dispositivos: Puedes verlo en ver.movistarplus.es con PC o MAC, Samsung TV, LG Smart TV, Sony Smart TV, Philips Smart TV, Nvidia, Xiaomi, Amazon Fire TV Stick, iPhone, iPad, Smartphone Android y Tablet Android.

- Plataforma y navegabilidad: Todavía puede mejorar mucho.

- Dispositivos simultáneos: Puedes estar identificado hasta en 5 dispositivos, pero no puedes disfrutar del servicio en más de uno de forma simultánea con el mismo usuario.

- Descargas: Sí, pero no todo. Y no se puede en versión original ni con subtítulos.

- ¿Se puede usar fuera de España?: Sí, en Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Suecia, Liechtenstein, Islandia y Noruega.

- Estrenos estrella de 2019: El embarcadero, Justo antes de Cristo, Déjate llevar y segundas temporadas de varias de sus series originales.

- ¿Tiene producción propia española? Sí, tiene producción propia de ficción y entretenimiento. Además, participa en producciones de cine.

Netflix

Junto a Movistar +, el servicio más presente en los hogares españoles. Estrenan series, documentales y películas, propias o compradas, semanalmente. Cada vez tienen un catálogo más amplio y es fácil que se pasen cosas al espectador si no busca a conciencia. Su oferta infantil es de las mejores.

- Precio: 3 planes:7,99 Euros (Básico), 10,99 Euros (Estándar) y 13,99 Euros (Premium). Estudia implantar tarifas semanales.

- Dispositivos: Apple TV, Chromecast, tabletas, móviles, Smart TV, Playstation 3, Playstation 4 y Vodafone TV.

- Plataforma y navegabilidad: La plataforma más completa.

- Dispositivos simultáneos: Hasta en 4, según el plan contratado.

- Descargas:Si

- ¿Se puede usar fuera de España?: Si, en más de 190 países.

- Estrenos estrella de 2019: Altamar, Hache, Elisa y Marcela, La casa de papel parte 3, The Irishman, Umbrella Academy, Highway Man, Triple Frontier...

- ¿Tiene producción propia española? Sí.

Rakuten TV

Comenzó en 2010 bajo la marca Wuaki hasta que fue adquirida por Rakuten. Es un contenedor de películas y series que puede funcionar como un videoclub sin necesidad de estar abonado o con una tarifa plana para parte de su programación. Tiene un catálogo muy comercial, con una buena oferta infantil, sin contenido original.

-Precio: Dependiendo del título, desde 1,99 euros hasta 4,99.

- Dispositivos en los que se puede ver: Smart TV, móviles, tabletas, y Chromecast.

- Dispositivos simultáneos. 2 reproducciones, aunque permite enlazar hasta 5 dispositivos.

- Descargas: Si, en móviles y tablets

- ¿Se puede usar fuera de España?: Sí, en 12 países. España, Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, Austria, Suiza y Portugal

- ¿Tiene producción propia española? Sí, la película Alegría Tristeza, dirigida por Ibon Cormenzana.

Sky

Es el último servicio en establecerse en España. Llegó a finales de 2017, pero ha sido a lo largo de 2018 cuando ha comenzado a estrenar contenido original, algo que reforzará en 2019 con títulos como El milagro o Catalina la Grande, con Helen Mirren. Ofrece muchos de los canales privados disponibles en España con muchos de sus contenidos bajo demanda.

- Precio: 10 euros al mes

- Dispositivos en los que se puede ver: Se puede acceder al servicio a través de la app de Sky para móviles y tablets iOS y Android, en la web Sky.es, en televisores Samsung y LG SmartTV, consolas PlayStation 4 y Xbox One, con el dispositivo de Google Chromecast y a través de la Sky TV Box (dispositivo propio de Sky que se conecta a cualquier televisión y que además cuenta con otras aplicaciones como YouTube, Vimeo, Redbull TV, etc.).

- Dispositivos simultáneos: en 3 dispositivos a la vez

- Descargas: No

- ¿Se puede usar fuera de España?: Sí, se puede disfrutar del servicio en toda Europa.

- Estrenos estrella de 2019: De producciones originales en exclusiva, El milagro (estreno 22 de enero), Curfew (estreno en marzo) y Catalina la Grande.

- ¿Tiene producción propia española? Por ahora no.