Las series que han puesto a YouTube en el mapa del 'streaming'

Ha tenido que ser un héroe ochentero como Karate Kid el encargado de poner a YouTube en el mapa de esa nación sin fronteras llamada streaming. En estos 30 años, sus jóvenes protagonistas han crecido al tiempo que las pantallas se han hecho cada vez más pequeñas.

Ahora, Daniel Larusso y Johnny Lawrence vuelven a encontrarse en Cobra Kai, secuela en forma de serie de la saga de artes marciales. Su capítulo piloto, repleto de infalible nostalgia, ha alcanzado los 40 millones de visualizaciones en su primer mes de emisión.

Según la revista Variety y la empresa de medición Parrot Analytics, ha superado a otros estrenos recientes como Lost in the Space (Netflix) y la segunda temporada de The Handmaid’s Tale (Hulu/HBO España). Así es como muchos espectadores se han enterado, o al menos han recordado, que la plataforma de vídeos lleva dos años creando contenidos propios. Aunque muchos no lo sepan, han sido más de 60 estrenos en este tiempo.

La serie Impulse es el más reciente de ellos. Su personaje principal es una adolescente que descubre, mientras un compañero de instituto intenta violarla, que tiene el poder de teletransportarse. A medio camino entre Por 13 razones y las sagas de superhéroes, la propuesta está ayudando a renovar la relación de YouTube con su audiencia habitual del mismo modo que Cobra Kai lo ha hecho con un nuevo público.

Los espectadores españoles pueden acceder de forma gratuita a los primeros capítulos de ambas series, que se emiten en versión original con subtítulos en inglés. El resto de la temporada es de pago, a un coste de 2,5 euros por capítulo.

Con la misma variedad de géneros de otras grandes plataformas de series, YouTube también incorpora a su catálogo la serie de animación para adultos Dallas & Robo. El actor y estrella de la lucha libre John Cena y la actriz Kat Dennings (Dos chicas sin blanca, Thor) ponen voz a la amistad galáctica entre un camionero del espacio y un autoproclamado poeta guerrero.

A la compañía de Google solo le falta poner orden y concierto a su infinidad de servicios. Quizá por eso ha decidido imitar el modelo de negocio de otros gigantes tecnológicos. El éxito de estas dos series le puede ayudar a conseguirlo. Sirve de antesala a la inminente llegada a España de YouTube Premium, un servicio de tarifa plana mensual al más puro estilo Netflix y Filmin en el que se incluirán estos títulos. También ofrecerá un gigantesco catálogo musical que funcionará como Spotify.

Menos mal que los formatos empiezan a parecerse unos a otros, ante tal cantidad de apps diferentes y de sus correspondientes instrucciones de uso. Apple también lo está haciendo. Y es todo un alivio. Los que vimos al señor Miyagi dar lecciones de kárate y de vida en una sala de cine empezamos ya a sentir que la tecnología nos está adelantando a pasos agigantados.