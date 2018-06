‘The Bold Type’, mujeres que apoyan a mujeres

Meghann Fahy, Katie Stevens y Aisha Dee, en la segunda temporada de 'The Bold Type'.

Entre el comienzo y el final de la primera temporada, las cosas cambiaron mucho para las protagonistas de The Bold Type. Estas tres veinteañeras que trabajan en una revista femenina en Nueva York buscan cumplir sus sueños en lo personal y lo profesional. Con muchas dudas y pocas certezas, y a través de idas y venidas, los personajes comienzan la segunda entrega, recientemente estrenada en Amazon Prime Video, en una situación muy diferente. "En la primera temporada se trataba más bien de conocer a esta gente y no se adentró mucho en sus historias pasadas. Ahora vamos a conocer a la familia de Sutton, de Kat, se sabe un poco más de dónde viene Jane, la historia de Jacqueline... Todos entramos más a fondo en quiénes son nuestros personajes", contó Katie Stevens, Jane Sloan en la ficción, en una entrevista con las protagonistas de la serie dentro del Festival de Televisión de Montecarlo.

Para su segunda temporada, The Bold Type (ya renovada por una tercera entrega también) ha cambiado su máxima responsable tras la salida de su creadora, Sarah Watson, por "diferencias creativas" y ha tomado los mandos Amanda Lasher, quien para Aisha Dee, Kat en la serie, "ha hecho un gran trabajo tratando de elevar la historia y hacerla más profunda. Me ha sorprendido mucho el resultado".



Esta producción no solo es una serie femenina, también se reivindica como una ficción que refleja el feminismo desde una perspectiva actual y real y con mujeres de diferentes generaciones. Aunque las protagonistas sean tres veinteañeras, su jefa, Jacqueline Carlyle —interpretada por Melora Hardin— pertenece a una generación anterior. "Precisamente hoy estábamos hablando de cómo mi madre en los sesenta vivía un tipo muy diferente de feminismo al de ahora, que es más una revolución femenina. Ahora las mujeres no se sienten obligadas a tratar de ser como los hombres, sino que tratan solo de ser mujeres. Es una de las cosas buenas de The Bold Type, que es una serie realista pero a la vez es inspiradora porque intenta mostrar lo que es ser una mujer en el mundo y en el trabajo ahora mismo y lo hace a través de diferentes generaciones de mujeres", dice Hardin.

Melora Hardin, en la segunda temporada de 'The Bold Type'.

Precisamente el papel de Hardin, Jacqueline Carlyle, está inspirado en Joanna Coles, antigua editora jefa de la revista de moda Cosmopolitan y actual jefa de contenido de las publicaciones del grupo Hearst y que también es productora ejecutiva de la serie. En el caso de Jacqueline, se trata de una dirigente severa pero comprensiva y que trata de impulsar y respaldar a las jóvenes, lejos de otros roles de mujeres con poder que se pueden encontrar en la ficción. "Es la razón por la que acepté el papel, no lo habría hecho de otra forma. Es muy importante ver en la televisión a mujeres que tienen poder y que no son malvadas. Las mujeres se suelen ayudar y apoyar entre ellas, los retos deben afrontarse juntas. La serie demuestra eso de una forma muy emocionante, honesta y real, cómo las mujeres pueden ser amigas", dice la actriz. "Con Jacqueline vemos alguien que es mentora, amable, respetuosa, íntegra, tiene una familia, una carrera... Somos el 50% de la población y tiene que estar representada de esa forma también en el mundo laboral", añade.

Las actrices de la serie visitaron la redacción de la revista Cosmopoiltan antes de empezar a grabar. Allí, Joanna Coles dio un consejo a Meghann Fahy —Sutton en la serie— que todavía recuerda hoy. "Me dijo: 'no seas una estúpida'. Es el mejor consejo que me han dado". Aisha Dee coincide: "si vives tu vida siguiendo ese consejo, ¿qué puede ir mal?".