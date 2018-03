Moda, sueños y amistad dentro de una revista femenina

A pesar de ser una serie sobre mujeres que trabajan en una revista femenina y que muestra "cómo las mujeres van detrás de sus sueños y de su carrera soñada", como dice Katie Stevens, no es una historia que excluya a los hombres como espectadores. "Muchos hombres me han reconocido por la calle por la serie, o la ven con su novia. Incluso hubo un hombre que se me acercó y me dijo que estaba intentando convencer a su novia de verla porque él la veía y le gustaba", recuerda la actriz entre risas. "Además, considero que la serie está dentro del movimiento feminista, que también incluye a los hombres", remata.