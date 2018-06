John Krasinski: “Soy el mejor Jack Ryan que hay. Es broma, es Alec Baldwin”

La primera vez que los lectores de las novelas de Tom Clancy se encontraron con el personaje de Jack Ryan fue en 1984 en La caza del Octubre Rojo. Hasta 1990 no se volvió de carne y hueso en el cuerpo de Alec Baldwin en la película que adaptaba aquella novela. Luego vinieron Harrison Ford (Juego de patriotas y Peligro inminente; 1992 y 1994 respectivamente), Ben Affleck (Pánico nuclear, 2002) y Chris Pine, que en 2014, y con Jack Ryan: Operación Sombra, fue la última encarnación del personaje en la gran pantalla hasta el momento. Ahora es el turno de la televisión. Amazon Prime Video estrenará el 31 de agosto la primera temporada de ocho capítulos de la serie que sigue las aventuras de este analista de la CIA que se convierte de la noche a la mañana en héroe de acción.

Y tras Baldwin, Ford, Affleck y Pine, le llega el turno a John Krasinski (Newton, Massachusetts, 1979). El actor, conocido por dar vida a Jim Harper en los 188 capítulos de The Office, regresa a la televisión para protagonizar la gran producción con la que Amazon quiere llamar la atención sobre su servicio de vídeo bajo demanda. La serie, creada por Carlton Cuse y Graham Roland, ha sido la encargada de inaugurar el 58º Festival de Televisión de Montecarlo.

“No siento ninguna presión pero tengo toda la presión”, bromea Krasinski preguntado por sus antecesores en el personaje. ¿Cómo va a ser diferente su Jack Ryan del que el público ya ha visto antes en la pantalla? “No sé, creo que debe ser otra gente la que diga en qué se diferencian. Yo soy diferente de los otros actores”, cuenta a EL PAÍS el intérprete. “Suelo bromear con Alec Baldwin diciéndole que soy el mejor Jack Ryan que hay. Pero no es verdad, creo que él ha sido el mejor hasta ahora”.

En el cine, Krasinski ha encontrado recientemente el éxito gracias a la película Un lugar tranquilo, que protagoniza (junto a su esposa, Emily Blunt), dirige, escribe y produce. El filme se convirtió en todo un fenómeno de taquilla y se situó como el tercer mejor estreno de la historia para una película de terror. Sin embargo, desde el final de The Office el intérprete no había vuelto a la televisión salvo para participaciones puntuales, sobre todo como actor de doblaje. “Tras The Office, sentía que era el momento de empezar a hacer cosas por mí mismo y poder expresar así quién soy, sentirme yo mismo en mis propios proyectos. En esta serie soy el actor, es la serie de otros, son sus ideas y sus decisiones, pero también ha sido genial volver a ser solo un actor”, asegura a este diario.

En abril, la revista Time le incluyó en la lista de los hombres más influyentes del mundo. “Estuve una semana en shock cuando lo vi, es un honor que piensen eso de mí”. Ahora está a punto de volver a meterse en la piel de Jack Ryan para el rodaje de la segunda temporada -la serie fue renovada por Amazon en abril-, que arrancará en tres semanas en Colombia y cuya acción se desarrollará en Latinoamérica, como ha adelantado Carlton Cuse. “De Jack Ryan me gustaba la idea de hacer un personaje de largo recorrido otra vez. Los libros son muy ricos en detalles y pensaba que una historia con ocho capítulos daba más espacio para explorar el personaje que en las dos horas de las películas”, reflexiona el actor. “En las películas al final solo tienes al bueno frente al malo. Aquí hay más ambigüedad. El hecho de que haya un pasado, los miedos de los personajes, que haya diversificaciones en el recorrido, idas y venidas hasta que se convierta en el héroe que llega a ser es lo que lo hace más divertido, no creo que todo eso se haya explorado tan a fondo en las películas”.

En este momento en el que parece que cualquier serie que fue un éxito en el pasado puede volver a la vida, ¿podría llegar una resurrección de The Office? ¿Se uniría John Krasinski a ella? “Por supuesto que estaría. Es una serie que ha significado mucho para todos, éramos como una familia, un grupo de personas que vivimos muchos momentos importantes de nuestra vida juntos… Sería genial volver a vernos todos. Es complicado, porque habría que encajar nuestras agendas, pero me gusta mucho por ejemplo lo que hacen en Gran Bretaña con los capítulos especiales de Navidad. Sería genial comprobar qué ha sido de los personajes. Jim Harper es una de esas cosas que nunca se irá de mí, siempre será uno de mis personajes favoritos”.