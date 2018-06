Seis series que no te puedes perder en junio

- Pose

La serie creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk y Steven Canals se adentra en la cultura LGTBQ de la Nueva York de 1987 a través de las historias de un grupo de personajes cuyos caminos se entrecruzan. Blanca Rodríguez decide volar lejos del ala del hogar de Elektra Abundance para tratar de crear su propio hogar y acoger a otras personas LGTBQ. Mientras, Damon Richards se traslada a la Gran Manzana para tratar de hacer realidad su sueño de ser bailarín después de que su padre reaccione violentamente cuando le confiesa que es gay. Por otro lado, un padre de familia que trabaja en la Torre Trump entra en contacto con una mujer transexual que le descubre una nueva realidad.

¿Por qué no te la puedes perder? La música disco y ochentera inunda este drama que se reivindica acentuando lo que le hace diferente: contar con el mayor reparto transgénero jamás reunido en una serie. El sello de Ryan Murphy (American Horror Story, Feud, American Crime Story, Glee) está muy presente en la que será la última serie que estrene en el canal estadounidense FX antes de pasar a crear ficciones para Netflix.

¿Dónde y cuándo verla? HBO España estrenará el primero de los ocho capítulos de la serie el 4 de junio.

- Succession

La familia Roy es la propietaria de uno de los mayores conglomerados mediáticos y de entretenimiento del mundo. Cuando el patriarca decide dar un paso atrás y ceder el control de la compañía, se desata un terremoto familiar que sacará a la luz la verdadera cara de cada miembro de la familia y las personas que les rodean. El poder, la política, el dinero y la familia están en el centro de este drama creado por Jesse Armstrong (In the Loop), que también escribió el capítulo piloto dirigido por Adam McKay, ganador del Oscar en 2015 por La gran apuesta.

¿Por qué no te la puedes perder? Aunque el contexto sea el del mundo empresarial de los medios de comunicación, Succession habla también de temas mucho más cercanos como la ambición, la frustración o las siempre complicadas relaciones familiares, sobre todo en aquellos clanes en los que hay dinero y poder en juego. Destaca la dirección y las solventes interpretaciones del reparto en esta serie que luce el sello de HBO, y se nota.

¿Dónde y cuándo verla? Su estreno será el próximo 4 de junio en HBO España.

- Dietland

Plum Kettle (interpretada por Joy Nash) se dedica a contestar las cartas que las lectoras de una revista femenina envían a su editora (Julianna Margulies). Plum vive obsesionada con su imagen. Por diferentes circunstancias, emprenderá su camino hacia la autoaceptación ayudada por una especie de hada madrina que la invita a valorar lo bueno que hay en ella. Mientras, un grupo radical feminista que se hace llamar Jennifer busca venganza contra hombres que han abusado de diferentes formas de las mujeres, grupo con el que Plum se verá relacionada.

¿Por qué no te la puedes perder? La serie adapta la novela homónima de 2015 escrita por Sarai Walker con la que quería criticar la industria de la belleza y la obsesión por la pérdida de peso con una visión feminista que se traslada a la pantalla con un estilo fresco y satírico que recurre a la animación o al grafismo para romper con lo que se pueda esperar de su puesta en escena. Además, aunque su papel sea secundario, supone el regreso de Julianna Margulies a la televisión tras protagonizar The Good Wife.

¿Dónde y cuándo verla? En España, se podrá ver en Amazon Prime Video desde el 5 de junio.

- Marcella

En la primera temporada de esta serie británica, la exdetective Marcella Backland volvía al trabajo tras separarse de su marido. La investigación que sigue a un asesino en serie hace que Marcella vuelva al trabajo mientras trata de lidiar con sus problemas familiares e incluso psicológicos en una tela de araña que implica en la investigación no solo a la detective, sino también a su círculo más cercano. En los nuevos capítulos, Marcella trata de llegar a las raíces de su bloqueo mental mientras se adentra en otra macabra investigación.

¿Por qué no te la puedes perder? En la primera tanda de capítulos destacaba la interpretación de Anna Friel como esa detective que no sabe hasta qué punto puede fiarse de sus propios recuerdos y que incluso llega a desconfiar de sí misma. Detrás de esta ficción del canal británico ITV están Nicola Larder y Hans Rosenfeldt, creador este último de uno de los grandes éxitos de la ficción nórdica reciente, la sueco-danesa Bron/Broen, con la que Marcella comparte una forma de narrar que va conectando poco a poco a diferentes personajes aparentemente sin relación entre sí con la trama principal.

¿Dónde y cuándo verla? Netflix estrena los ocho capítulos de su segunda temporada el 8 de junio.

- El misterio de Hanging Rock

La misteriosa señora Hester Appleyard es la directora de una escuela preparatoria para mujeres en Australia. Durante la celebración del día de San Valentín del año 1900, un grupo de tres inconformistas jóvenes desaparece misteriosamente tras pedir permiso para ir a explorar los alrededores. Entre ellas se encuentra la joven heredera Irma Leopold, la hija de un importante juez, Marion Quade, y Miranda Reid, que creció con sus cuatro hermanos en una granja. Su desaparición y el misterio que la rodea alterará la vida en la escuela.

¿Por qué no te la puedes perder? La novela de Joan Lindsay publicada en 1967 se convirtió en 1975 en la película Picnic at Hanging Rock, filme de culto que ha influido en películas como Las vírgenes suicidas o series como The Leftovers. Natalie Dormer (Margaery Tyrell en Juego de tronos) interpreta a la señora Appleyard en esta serie con una ambientación onírica que refuerza el misterio que rodea a la desaparición que da origen a una trama con una fuerte presencia de mujeres que desafían a las convenciones sociales en una época y una sociedad en la que las cosas no eran fáciles para ellas. ¿Habrá solución para el misterio o quedará sin respuesta?

¿Dónde y cuándo verla? El canal COSMO estrena la serie el 24 de junio.

- GLOW

Más mujeres y más años ochenta. Esta dramedia sigue las andanzas del grupo de mujeres que formaba parte de un programa de televisión de lucha libre femenina, GLOW. Tras haber logrado grabar el capítulo piloto, las mujeres tienen que ponerse manos a la obra para grabar más episodios, con la incorporación de un nuevo miembro de origen latino. Además, tanto Ruth (Alison Brie) como Debbie (Betty Gilpin) reclamarán más responsabilidad dentro del proyecto y el reconocimiento que se merecen.

¿Por qué no te la puedes perder? La primera temporada fue un soplo de aire fresco. En medio del ataque de nostalgia ochentera televisiva que nos inunda, GLOW conseguía ir más allá para contar historias de mujeres que luchan no solo en un cuadrilátero, sino que también pelean por salir adelante en la vida y por lograr cumplir sus sueños. La serie mantiene en la segunda temporada su mezcla de comedia y drama y vuelve a reivindicar la diversidad de mujeres en su reparto.

¿Dónde y cuándo verla? Netflix estrena los nuevos capítulos el 29 de junio.