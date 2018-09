Netflix estrena en octubre ‘Élite’, su nueva serie española

"Fiestas de alta sociedad, niños ricos, sexo, drogas, drama... ¿Qué podría salir mal?". Élite, la segunda serie española original de Netflix (sin contar la continuación de Paquita Salas, que venía de Flooxer), se estrenará el próximo 5 de octubre al completo en la plataforma con un reparto integrado por los actores de La casa de papel María Pedraza, Miguel Herrán y Jaime Lorente y al que se suma la actriz y cantante mexicana Danna Paola (Atrévete a soñar). Netflix ha publicado hoy el tráiler de Élite, que se puede ver encima de este párrafo.

La serie, producida por Zeta Audiovisual (Ahora o Nunca, Tres metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti) y de ocho capítulos, centrará su trama en un colegio de élite al que llegan tres jóvenes de clase baja que tendrán un choque entre los que lo tienen todo y los que no tienen nada que perder y que acabará en un asesinato. Según Netflix, esta es la sinópsis: "Las Encinas es el colegio más exclusivo del país. El lugar donde estudian los hijos de la élite y donde acaban de ser admitidos tres jóvenes de clase baja, procedentes de un colegio público en ruinas cuyos alumnos han sido repartidos entre varios institutos. Ellos han sido los más afortunados… O eso creían. Y es que su llegada provocará un cataclismo. El choque entre los que lo tienen todo y los que no tienen nada que perder crea una tormenta perfecta que acabará en un asesinato. ¿Quién está detrás de ese crimen? ¿Alguno de los alumnos que no pertenecían a ese mundo? ¿O se esconde algo más turbio detrás?"

La serie está dirigida por Ramón Salazar (Tres metros sobre el cielo) y Dani de la Orden (El Mejor Verano de mi vida) y cuenta en su reparto también con otros intérpretes como Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Aarón Piper, Ester Expósito, Mina El Hammani, Álvaro Rico y Omar Ayuso.