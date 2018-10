Apple no quiere sexo, violencia, armas, drogas, pesimismo ni posiciones políticas en sus series, según han contado fuentes de la compañía a The Wall Street Journal. Sí, el gigante tecnológico también prepara ficciones propias como ya hace con éxito Amazon, como lo está intentando YouTube y como hará Facebook. Nadie va a dejar pasar la oportunidad de enganchar a sus usuarios en sus plataformas con contenido de ficción propio, evitar que vayan a otros sitios a ver cosas y hacer frente al despliegue mundial de Netflix. Y lo quiere conseguir siendo para todos los públicos, con la intención de no molestar a sus usuarios, no sea que vean un pezón de más o demasiada cocaína y piensen, "qué horror, ya no vuelvo a comprar un iPhone".

Lo suyo sería que cada servicio se especializara un poco para ofrecer algo que no tengan los demás, tener personalidad propia, pero, ¿acierta Apple tirando por la vía blanda? Lejos se queda de ese afán de Netflix de producir como churros tal cantidad de historias de todo tipo, sin filtro alguno, hasta el punto de que en la calle da la impresión de que todas las series llamativas son del servicio de streaming. En más de una ocasión he oído (o leído) preguntas como cuándo estrena Netflix sus series de El señor de los anillos (se preparan en Amazon) o que qué bien que Paco León tiene nueva serie en esa plataforma (en referencia a Arde Madrid, de Movistar +).

¿Nos hemos acostumbrado a ver de todo en la tele o se agradecerá un poco de blanqueo? De momento, Apple está viendo cómo el dinero invertido hasta ahora no le está valiendo de mucho. Bryan Fuller (creador de series extremas como Hannibal o American Gods), se ha retirado de su adaptación de Cuentos asombrosos porque en la compañía de la manzana consideraban que su visión era demasiado oscura. Y la serie que reunía a Reese Witherspoon y Jennifer Aniston tendrá que regrabrar para hacerla más optimista. Miedo da pensar qué están tramando con la adaptación de las novelas de Fundación de Isaac Asimov.

¿Se pasarán de blandengues? ¿Habrá público para tanta corrección viendo cómo son las series hoy en día? Al final el dinero lo decidirá todo, pero, de momento, no verás un Juego de tronos ni un Narcos en Apple.