Netflix rompió el domingo de Super Bowl las reglas. La esperada The Cloverfield Paradox no tenía anuncios, fecha de lanzamiento ni una sinopsis, y, aun así, se estrenó en la plataforma sin aviso. Veríamos una película sorpresa sin saber nada, algo inédito que evitaba las machaconas promociones de los estrenos. Aunque había un problema: la campaña de lanzamiento era lo único original y sorprendente del filme. Que fuera buena era mucho pedir.

Algo olía mal desde hace tiempo. Paramount (que acumula fracasos últimamente) iba a estrenar la tercera entrega de la franquicia en abril, pero se arrepintió a tiempo. Las dos anteriores entregas —un giro entretenido a propuestas herederas de La dimensión desconocida y solo tangencialmente relacionadas entre ellas— llegaron a las salas como un soplo de aire fresco por su originalidad. En Paradox, en cambio, todos los conceptos son tópicos y están ya manidos en sagas como Alien. Es un filme espacial genérico y no juega con sorpresas visuales o narrativas. Al estampar el sello Cloverfield, además, se insertó una trama que ralentiza el ritmo de una historia secuestrada por no saber qué quiere contar. Pero la productora no tenía nada que temer: llegó Netflix y pagó 50 millones por sus derechos.

La billetera era la respuesta. Y esa es la grandeza de Netflix y también su mayor miseria. Por un lado, gracias a sus fondos financian proyectos de Isabel Coixet o Martin Scorsese, que no encuentran patrocinio para llevarlos a las salas. Nadie resume mejor la situación que Duncan Jones, director de Moon que estrena Mute en la plataforma: "Hubo un tiempo cuando las películas de medio presupuesto tenían apoyo de los grandes estudios. Pero eso ha muerto, así que las plataformas online han recogido los pedazos. Estoy agradecido porque sin Netflix, no se habría rodado, pero debes jugar según las reglas. Y es duro. No se puede hacer un gran estreno en salas y ni siquiera tienes DVD".

La peor parte es que películas como The Cloverfield Paradox solo son un producto más en la ingente cadena de comida rápida de Netflix, producciones de las que se habla mucho durante tres días y que olvidamos para siempre. En solo una semana será sustituida por otro superestreno del catálogo. Esa se ha convertido en la tónica de muchas de sus series y películas: ¿Se acuerdan de que Naomi Watts lanzó serie en verano? ¿Por qué un western tan recomendable como Godless pasa sin pena ni gloria por el imaginario? ¿Recordaremos mañana Altered Carbon? Vienen, hacen ruido y se van. No da tiempo a todo. Es la churrería Netflix.