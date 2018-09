Nueve series que no te puedes perder en octubre

- Mr. Mercedes

El universo literario de Stephen King ha sido llevado a la pequeña y la gran pantalla en diferentes ocasiones y las dos adaptaciones más recientes para la televisión llegan a España este mes. La primera será Mr. Mercedes, la serie que traslada la novela homónima. En ella, un detective de policía retirado se obsesiona con la caza de un asesino con el que establece una morbosa relación del gato y el ratón que incluye intercambios de correos. Brendan Gleeson interpreta al expolicía Bill Hodges mientras que Harry Treadaway es el psicópata Brady Hartsfield.

¿Dónde y cuándo verla? El 1 de octubre estará disponible al completo en AXN Now, plataforma disponible a través de Vodafone One TV.

- Élite

La nueva serie española original de Netflix quiere ser la nueva obsesión del público joven. La historia se sitúa en el exclusivo colegio Las Encinas, al que llegan tres estudiantes de clase baja procedentes de un colegio público en ruinas. Al choque social se suman enfrentamientos de diversas características que desembocarán en un asesinato cuya investigación se desarrolla a lo largo de la serie. Niños ricos, sexo, drogas y pasiones son los ingredientes principales de esta ficción que tiene entre sus protagonistas a tres actores de La casa de papel, María Pedraza, Miguel Herrán y Jaime Lorente.

¿Dónde y cuándo verla? Netflix estrena los 8 capítulos el viernes 5 de octubre.

- Gigantes

Enrique Urbizu se pasa a la televisión con este thriller centrado en una familia que se ha hecho con el control de los bajos fondos del madrileño barrio de La Latina. Los hermanos Guerrero recibieron el legado de su todopoderoso padre, Abraham, que les enseñó a ejercer el poder a través del dinero y la violencia. Ahora, el hermano mayor, Daniel, sale de la cárcel después de quince años y quiere recuperar su lugar en la familia, lo que provocará una guerra fraternal que aprovechará una policía obsesionada con detener al clan de los Guerrero. Isak Férriz, Daniel Grao, Carlos Librado, Jose Coronado, Elisabet Gelabert y Yolanda Torosio son algunos de los nombres del reparto.

¿Dónde y cuándo verla? Movistar + estrena toda la primera temporada (la serie está renovada para una segunda entrega) el viernes 5 de octubre.

- The Man in the High Castle

¿Qué habría pasado si los aliados hubieran perdido la Segunda Guerra Mundial y Alemania y Japón hubiesen ocupado el mundo entero? Esta serie distópica basada en una novela de Philip K. Dick de 1962 comienza su tercera temporada cuando Juliana Crain acaba de llegar a la Zona Neutral en busca de seguridad. Mientras, las tensiones entre el Reich y el Imperio siguen aumentando y el Obergruppenfuhrer John Smith se deja querer por la alta sociedad nazi.

¿Dónde y cuándo verla? Amazon Prime Video estrena la tercera temporada de la serie el 5 de octubre.

- The Romanoffs

Matthew Weiner, creador de Mad Men, es el responsable de esta serie que presenta ocho historias diferentes centradas en personas que se creen descendientes de la familia real rusa. Weiner ha reunido un reparto de lujo que incluye nombres como los de John Slattery, Christina Hendricks, Aaron Eckhart, Isabelle Huppert, Diane Lane, Amanda Peet, Kathryn Hahn o Corey Stoll, entre otros muchos, para una serie rodada en siete países de tres continentes. Un derroche de poderío para una de las producciones más ambiciosas de este otoño.

¿Dónde y cuándo verla? Amazon Prime Video estrenará los dos primeros capítulos el 12 de octubre. El resto los colgarán de forma semanal.

- La maldición de Hill House

La novela de terror gótica de 1959 de Shirley Jackson La casa encantada cobra vida en la pequeña pantalla en esta serie. Los hermanos que crecieron en la que con el tiempo se convertiría en una famosa casa embrujada vuelven a reunirse por causa de una tragedia familiar años después de abandonar la mansión. La familia tendrá que enfrentarse a fantasmas (literales) del pasado en esta historia oscura y misteriosa que quiere marcar la diferencia en el terreno del terror.

¿Dónde y cuándo verla? Netflix estrena la primera temporada el viernes 12 de octubre.

- Castle Rock

El terror psicológico de las novelas de Stephen King es el protagonista de esta producción que toma su título del pueblo ficticio en el que transcurren varios de los relatos y novelas del autor. En este caso, la serie no adapta una historia en concreto, sino que toma elementos de varias de ellas como It, Carrie, El resplandor, Cujo o Cuenta conmigo y entrelaza personajes y escenarios de las novelas de King. La serie ya está renovada para una segunda temporada que contará una historia diferente pero ambientada también en el mismo lugar.

¿Dónde y cuándo verla? Movistar Series emitirá toda la temporada en maratón el sábado 13 de octubre a partir de las 16.00. También disponible en vídeo bajo demanda.

- Bodyguard

La última gran obsesión televisiva británica es esta serie creada por Jed Mercurio, autor de la policíaca Line of Duty. En esta ocasión, Mercurio narra la historia de David Budd (Richard Madden, Rob Stark en Juego de tronos), un veterano de guerra al que le asignan la protección de la Secretaria del Interior (Keely Hawes), una ambiciosa y poderosa mujer que, entre otras cosas, apoyó la intervención militar por la que él tuvo que ir a la guerra y que le ha dejado secuelas físicas y psicológicas. La emisión del capítulo final en la BBC el pasado domingo 23 se convirtió en lo más visto de la cadena desde 2008 (solo superado por el Mundial de Rusia y la boda entre Enrique de Inglaterra y Meghan Markle), con 10,4 millones de espectadores y un espectacular 47,9% de cuota de pantalla.

¿Dónde y cuándo verla? Netflix estrena la primera temporada al completo el 24 de octubre.

- Las escalofriantes aventuras de Sabrina

Kiernan Shipka (Sally Draper en Mad Men) es la bruja Sabrina Spellman en esta adaptación de los cómics homónimos que se aleja de la sitcom de los noventa Sabrina: Cosas de brujas para mostrar una versión más oscura del personaje. La bruja adolescente tendrá que luchar por reconciliar su doble naturaleza como bruja y mortal mientras lucha contra fuerzas del mal que la amenazan a ella, a su familia y al mundo de los humanos. Roberto Aguirre-Sacasa, responsable de Riverdale y director creativo de Archie Comics, es el responsable del guion y productor ejecutivo de la serie.

¿Dónde y cuándo verla? El 26 de octubre estará disponible la primera temporada en Netflix.