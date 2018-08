‘The Crown’, larga vida a la nueva reina

Inglaterra tiene nueva reina, pero no la verá hasta 2019. Netflix estrenará la tercera temporada de The Crown a principios del próximo año con todo su reparto renovado, desde la reina Isabel hasta el príncipe Carlos. El proyecto original de esta serie, creada por Peter Morgan (guionista de La reina), es seguir durante seis temporadas la vida de Isabel II y la evolución de Reino Unido en ese tiempo, cambiando a los principales intérpretes cada dos entregas para reflejar el paso del tiempo. Netflix difundió en julio las primeras imágenes del nuevo reparto, ya caracterizados como sus personajes, con Olivia Colman al frente.

El éxito de la ficción ha hecho famosa a Claire Foy por su interpretación de la monarca, papel con el que ganó un Globo de Oro el año pasado y logró dos candidaturas a mejor actriz en drama en los Emmy. La trama de las dos primeras entregas se extiende desde 1947, con la boda real entre Isabel y Felipe de Edimburgo, hasta 1964, cuando nace el príncipe Eduardo. Las dos próximas temporadas ocuparán los años setenta y ochenta.

La nueva reina de Inglaterra es Colman, conocida a nivel internacional por ser la protagonista de la serie policíaca Broadchurch y ganadora de un Globo de Oro a Mejor actriz de reparto por su actuación en El infiltrado. "Claire Foy es una genio absoluta. Ha hecho una actuación increíblemente difícil de repetir. Yo básicamente voy a volver a ver cada episodio y, !la voy a copiar!", dijo Colman cuando Netflix anunció su fichaje.

Helena Bonham Carter interpretará a la princesa Margarita, un papel en el que brilló Vanessa Kirby las dos primeras temporadas. La actriz, según llegó a la serie, también se ha deshizo en elogios de su antecesora: "No tengo claro que me aterroriza más, hacer justicia a la verdadera princesa Margarita o meterme en los zapatos de Vanessa. Lo único que puedo garantizar es que soy más bajita que ella", dijo Bonham Carter con humor cuando su informó de su participación en The Crown en mayo. Un mes antes se confirmó que el papel del príncipe Felipe de Edimburgo pasaría de Matt Smith a Tobias Menzies (Outlander, The Terror).

Marion Bailey será la Reina Madre, Erin Doherty la princesa Ana y Josh O'Connor el príncipe Carlos, que en estas dos nuevas temporadas tendrá un papel fundamental. O'Connor bromeó respecto a las orejas de su personaje cuando se anunció hace un par de semanas su fichaje: "Estoy emocionado de unirme a The Crown en las dos temporadas en las que se contarán los hechos más turbulentos en la vida del príncipe de Gales y en nuestra historia nacional y me emociona dar vida al hombre que está en medio de todo. Soy muy consciente de que me uno a una familia muy talentosa, pero fuentes fiables me dicen que tengo las orejas adecuadas para este papel y que encajaré perfectamente".

The Crown aspira el próximo 17 de septiembre a 13 premios Emmy, entre ellos por las actuaciones de Claire Foy, Vanessa Kirby, Matt Smith y Matthew Goode, así como a Mejor serie de drama.