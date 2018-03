‘The Crown’ encuentra a su nuevo Felipe de Edimburgo: Tobias Menzies

The Crown ya tiene a su nuevo Felipe de Edimburgo. Tras rumorearse los nombres de Paul Bettany y de Hugh Laurie como posibles candidatos a interpretar al marido de la reina Isabel II de Inglaterra en los nuevos capítulos de la serie, finalmente el encargado de darle vida será el actor Tobias Menzies. El intérprete, de 44 años y popular por su participación en series como Outlander, Juego de tronos o Roma y que estrena ahora la serie The Terror, ha firmado por las dos próximas temporadas de The Crown. El rodaje de la tercera entrega de la serie de Netflix arrancará en Reino Unido este verano.

Menzies acompañará así a Olivia Colman, que será la próxima reina Isabell II en esta ficción televisiva que sigue el reinado de la actual monarca de Reino Unido. Ambos tomarán el relevo de Matt Smith y Claire Foy, protagonistas de la serie en sus dos primeras temporadas. Además, Helena Bonham Carter será la encargada de dar vida a la princesa Margarita en relevo de Vanessa Kirby.

De esta forma, se cumple el plan del creador de la serie, Peter Morgan, de cambiar los actores protagonistas cada dos temporadas para reflejar así el paso del tiempo por ellos.

The Crown ha sido protagonista de una polémica reciente al desvelar sus productores que Matt Smith había cobrado más que Claire Foy en las dos primeras temporadas de la serie debido a su mayor fama al haber protagonizado Doctor Who. Los productores tuvieron que pedir disculpas tanto a Foy como a Smith por la polémica. "Como productores en The Crown, en Left Bank Pictures somos responsables de los presupuestos y salarios; los actores no son conscientes de quién cobra qué y no se les puede responsabilizar personalmente por el sueldo de sus colegas. Entendemos y apreciamos la discusión que se está llevando a cabo de forma correcta en la sociedad y estamos unidos a favor de la lucha por la igualdad y por un reequilibrio en la industria hacia el tratamiento a las mujeres, tanto las que están delante de las cámaras como detrás", dijeron los productores tras la polémica.