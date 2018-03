Una petición online solicita a Matt Smith donar parte de su salario en ‘The Crown’ a Time’s Up

Una petición lanzada en la plataforma Care2 pide que Matt Smith, actor que ha interpretado a Felipe de Edimburgo en las dos primeras temporadas de la serie The Crown, done al movimiento TIme's Up la diferencia entre su sueldo y el de su compañera de reparto, Claire Foy, que interpreta a la reina Isabell II en la misma serie. La petición surge después de que los productores de la serie de Netflix, una de las más caras de la historia, aseguraran que el actor había cobrado más que su compañera de reparto debido a su mayor fama televisiva al haber sido el protagonista durante cuatro temporadas de Doctor Who, todo un clásico de la televisión británica.

"Sabes que la brecha salarial es un problema cuando ni siquiera a la reina se le paga de manera justa", dice el texto de la petición, que ya ha superado las 25.000 adhesiones. La autora de la petición recuerda que hace poco, otra solicitud similar en esta misma plataforma dirigida a Mark Wahlberg, pidiendo que donara a Time's Up su salario extra cuando se demostró que le habían pagado mil veces más que a su coprotagonista, Michelle Williams, hizo que el actor donara esa parte de su sueldo a la asociación que se encarga de ayudar a las víctimas de acoso sexual. "Podemos conseguirlo de nuevo. ¡Esta vez es en nombre de la reina!", añade el texto.

"Los productores tuvimos conocimiento de que Smith estaba ganando más por su fama por Doctor Who, pero que rectificarían en el futuro", dijo la productora ejecutiva Suzanne Mackie cuando, en unas conferencias sobre televisión en Jerusalén, los productores de la serie fueron preguntados si los dos actores habían cobrado lo mismo. "Pero a partir de entonces, nadie cobra más que la reina", añadió.

La tercera temporada de The Crown, cuyo rodaje comenzará en julio, está todavía completando su reparto, ya que los actores principales cambiarán para reflejar el paso del tiempo en los personajes. De esta forma, las dos próximas entregas contarán con Olivia Colman en el papel de la reina Isabel II, mientras que Helena Bonham-Carter se encargará de dar vida a la princesa Margarita, un papel que antes interpretó Vanessa Kirby. Todavía no se ha anunciado de forma oficial quién se encargará de interpretar al príncipe Felipe en las dos próximas temporadas, pero algunos medios apuntan que podría tratarse del actor Hugh Laurie, conocido por su papel en House.