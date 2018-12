Los Globos de Oro 2019 traen aire fresco en sus categorías televisivas

El año 2018 que ahora termina será, casi con toda seguridad, el año en el que más series se hayan producido de toda la historia. Este pico de la ficción televisiva se refleja también en unas nominaciones a los Globos de Oro sin un claro favorito, especialmente dentro de la categoría de drama. Las nominaciones a los premios que concede la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, y que se entregarán en la noche del 6 de enero en una gala que presentarán Andy Samberg y Sandra Oh, han dejado paso a gran cantidad de novedades, como suele ocurrir, por otra parte, en unos galardones mucho más abiertos a las últimas tendencias que los más conservadores Emmy.

La categoría de mejor drama incluye cuatro estrenos de este año y solo una veterana, The Americans, cuyos actores protagonistas también optan al premio con la que ha sido la última temporada de la serie de espías. El resto son títulos que se han estrenado en 2018: Bodyguard, Homecoming, Killing Eve y Pose. Se quedan fuera la ganadora del año pasado en esta categoría, The Handmaid's Tale, que optaba con una segunda temporada por la que sí han resultado nominadas las actrices Elisabeth Moss y Yvonne Strahovski.

Moss buscará este año revalidar su título como mejor actriz protagonista de una serie de drama frente a Caitriona Balfe (Outlander), Sandra Oh (Killing Eve), Keri Russell (The Americans) y Julia Roberts (Homecoming). El thriller conspiranoico que protagoniza Roberts también le ha valido una nominación a su compañero de reparto Stephan James, que compite como mejor actor protagonista de una serie dramática con Jason Bateman (Ozark), Richard Madden (Bodyguard), Billy Porter (Pose) y Matthew Rhys (The Americans).

En las categorías de comedia, entra con mucha fuerza El método Kominsky. La serie creada por Chuck Lorre (Dos hombres y medio, The Big Bang Theory) para Netflix competirá por el galardón a la mejor comedia, así como sus dos actores principales, Michael Douglas y Alan Arkin (protagonista y actor de reparto, respectivamente). Esta historia de amistad en la tercera edad se postula como un duro rival para la segunda temporada de The Marvelous Mrs. Maisel, serie de Amazon Prime Video ganadora del Globo de Oro (y del Emmy) con su primera entrega y que busca repetir reconocimientos con su recién estrenada nueva tanda de capítulos. Como mejor comedia también compiten las debutantes Barry y Kidding, además de The Good Place, la única serie de un canal en abierto que opta al premio.

Kristen Bell (The Good Place), Candice Bergen (Murphy Brown en su regreso a la televisión), Alison Brie (GLOW), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) y Debra Messing (Will & Grace) son las actrices que pugnarán por hacerse con la estatuilla a la mejor actriz protagonista de comedia. En cuanto a la categoría masculina, Michael Douglas se tendrá que medir frente a Sacha Baron Cohen (Who Is America), Jim Carrey (Kidding), Donald Glover (Atlanta) y Bill Hader (Barry).

La miniserie American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace ha sido el título televisivo más repetido en las candidaturas de los Globos de Oro, con cuatro nominaciones en total, entre ellas la de mejor miniserie o película para televisión. Sus rivales serán The Alienist, Fuga en Dannemora, Heridas abiertas y A Very English Scandal, producción británica que ha situado a sus dos actores principales, Hugh Grant y Ben Whishaw, entre los contendientes en las categorías interpretativas. La potente categoría de mejor actriz protagonista de una miniserie o película para televisión cuenta con los nombres de Amy Adams (Heridas abiertas), Patricia Arquette (Fuga en Dannemora), Connie Britton (Dirty John), Laura Dern (The Tale) y Regina King (Seven Seconds).

Como ocurrió en los Emmy, las categorías televisivas de los Globos de Oro vuelven a tener representación española con las nominaciones de Antonio Banderas y Penélope Cruz. El malagueño vuelve a optar por su interpretación de Pablo Picasso en la miniserie Genius. A su lado se encontrará a Daniel Brühl (The Alienist), Darren Criss (El asesinato de Gianni Versace), Benedict Cumberbatch (Patrick Melrose) y el ya mencionado Hugh Grant.

Por su parte, la interpretación de Penélope Cruz de Donatella Versace le ha vuelto a valer una nominación como mejor actriz de reparto, una categoría que en los Globos de Oro engloba a intérpretes de producciones dramáticas, cómicas y largometrajes para televisión. Por eso, Cruz compartirá categoría con actrices como Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel), Patricia Clarkson (Heridas abiertas), Thandie Newton (Westworld) y Yvonne Strahovski (The Handmaid's Tale). En la categoría masculina, el veterano Alan Arkin (El método Kominsky) se verá las caras con Kieran Culkin (Succession), Edgar Ramírez (El asesinato de Gianni Versace), Ben Whishaw (A Very English Scandal) y Henry Winkler (Barry).