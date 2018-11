‘Outlander’, cuando los escoceses se encontraron con los cherokees

Pocos días antes de la visita de EL PAÍS al rodaje de la cuarta temporada de Outlander el pasado marzo, Glasgow había quedado incomunicada por una gran tormenta de nieve. El equipo de la serie está acostumbrado a lidiar con las inclemencias del tiempo en Escocia, y solo han tenido que cancelar el rodaje un día de los más de 500 que llevan a sus espaldas y fue por culpa del viento. En esta ocasión, la nieve solo obligó a cambiar y retrasar los planes. A pesar del frío helador en el exterior y en los pasillos de los estudios, en el salón de Lallybroch el ambiente está templado. "Este es uno de los mejores sets, de los más calentitos, incluso demasiado, porque encienden un fuego, luego los focos... y terminas cociéndote", cuenta Sam Heughan sentado en el decorado donde tienen lugar parte de las entrevistas de esta visita a la que acude EL PAÍS invitado por Movistar +.

La cuarta entrega de la producción televisiva basada en las novelas de Diana Gabaldon que narran la historia de amor —viajes en el tiempo mediante— de una enfermera inglesa del siglo XX (a estas alturas ya es doctora) y un guerrero escocés del siglo XVIII arranca el lunes 5 de noviembre en Movistar Series en versión dual. Aventuras y hechos históricos se mezclan en una trama que ahora lleva a sus protagonistas a la América de las colonias inglesas, con Claire y Jamie Fraser en la Carolina del Norte de 1767, pocos años antes de que tenga lugar la Guerra de Independencia de Estados Unidos (1775-1783).

Pero antes de que llegue ese momento, la pareja tiene un tiempo de descanso que aprovechará para buscar un lugar donde establecerse y vivir por fin como una familia. "Esta temporada se centra en el tema del hogar, lo que significa el hogar y la familia", cuenta el guionista y productor Matthew B. Roberts. "Antes siempre ha habido peleas o viajes y no ha habido mucha calma. Ahora veremos momentos de tranquilidad doméstica, una situación en la que no hemos visto nunca a Jamie y Claire. Ha sido genial interpretar esa parte de la pareja, especialmente ahora que son más maduros y cada uno de ellos aporta diferentes cualidades", dice la actriz Caitriona Balfe, Claire en la ficción.

La Carolina del Norte en la que los protagonistas forman su hogar en realidad se ha grabado en tierras escocesas. "Recorrí Carolina del Norte en coche, quería ver la cordillera Azul por mí mismo. Y he vivido casi seis años en Escocia y conozco bastante bien el terreno. Y lo creas o no, podemos recrear Carolina del Norte en Escocia muy bien. En realidad, cuando entras en los bosques, no puedes diferenciar si estás en un lugar o en otro", explica Roberts.

Fotos de nativos americanos y de Caitriona Balfe vestida con pieles decoran las paredes del departamento de vestuario de la serie. Porque la pareja protagonista conocerá ahora a tribus como los mohawks y los cherokees. "Cuando estuve en Carolina del Norte, me encontré con el jefe de la Banda Oriental de Indios Cherokee y con expertos en la tribu, y a algunos los contratamos como asesores. Tratamos de ser todo lo fieles posible a esa cultura hasta donde es posible, y hacemos lo mismo con los mohawks. Eso ayuda a contar la historia real. Hollywood no siempre ha mostrado la cultura de los nativos americanos de la forma más sensible. De momento, los asesores que tenemos están contentos con lo que estamos haciendo", explica Roberts. Para dar vida a los nativos, la serie hizo un casting en Estados Unidos y Canadá y trasladó los actores a Escocia para grabar. "Siempre hemos querido reflejar las cosas como son. Cuando tratamos la cultura escocesa teníamos asesores y expertos en gaélico, en la batalla de Culloden... Desde el día uno ha sido muy importante para nosotros", añade el productor.

En el libro Tambores de otoño, el cuarto de la saga Forastera y cuya trama recoge esta temporada, Jamie Fraser destaca los parecidos entre los nativos americanos y los clanes escoceses, algo que también señala su intérprete, Sam Heughan: "los valores que tienen son similares, la conexión con la tierra, con las estaciones... Son gente guerrera que se sienten desplazados. De hecho, parece que en la realidad, los escoceses y los nativos americanos hablaron mucho entre sí, tuvieron tratos y llegaron a integrarse de alguna forma. Creo que hay una especie de respeto y en la serie se ve eso, guerrero hablando con guerrero".

Además de los nativos y los colonos, Outlander ahonda este año en la esclavitud a través de la plantación de la que es propietaria Yocasta, la tía de Jamie. "Nos acercamos desde el prisma de alguien que viene de un tiempo más progresista y que claramente ve que el hecho de que algo exista no supone que sea correcto. Es una de las cosas más interesantes que puede ofrecer una serie que implica viajes en el tiempo, la perspectiva del pasado desde el futuro", dice la actriz Maria Doyle Kennedy, Yocasta en la ficción y una de las novedades en el reparto junto a Ed Speleers, que interpreta al pirata Stephen Bonnet.

La buena respuesta de la serie, que cuenta con una potente base de fans heredada, en parte, de los millones de lectores de los libros, le ha permitido renovar por dos temporadas más antes incluso de estrenar la cuarta. ¿Dónde radica el secreto del éxito de Outlander? "Creo que en el corazón de la serie está esa bonita historia aspiracional de amor, con la que cualquiera puede conectar de alguna forma, es algo con lo que se sueña, se ha experimentado, se ha perdido... Además está la acción, el drama histórico, es bonita de ver... De alguna forma, permite algo de escapismo, que es algo que mucha gente necesita hoy en día. La vida es complicada para mucha gente en este momento, a muchas personas les cuesta llegar a fin de mes, la gente está trabajando mucho y muy duro. Solo hay que ver la crisis por el alto consumo de opiáceos que hay en Estados Unidos. La gente está desconectada unos de otros, la idea de comunidad se está desmoronando y las series que tienen en el centro esa idea de conexión, la familia y la comunidad, funcionan porque es algo que la gente está anhelando". Eso y ver cómo evoluciona una historia de amor capaz de resistir a dos siglos de separación.