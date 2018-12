La señora Maisel se crece en un mundo de hombres

La temporada empieza con la madre de la protagonista, hasta ahora familiar y sumisa, huyendo a París para reencontrarse. "Te he echado de menos, mamá", dice su hija. "Yo también me he echado de menos", replica la madre. Para la actriz Marin Hinkle esta interacción define esa creencia de los hijos de que sus padres no existían antes que ellos: "Recuerdo a mi madre diciendo lo agobiada que estaba por trabajar para sacarnos adelante. Yo no me creía su sacrificio. Mi personaje hasta este momento estaba controlando desde arriba. Ahora tiene que cuidarse ella".

Si la primera temporada se centró en la liberación de Midge Maisel, ahora es el momento de que los secundarios se desmelenen y busquen su voz. "Rompen con el arquetipo predefinido y buscan su camino. Todo sucede antes de entrar en una década de cambio cultural como los sesenta", observa Tony Shalhoub, que interpreta al padre de la protagonista y que durante ocho años interpretó al protagonista de Monk: "Lo que normalmente quieren en televisión es que repitas una y otra vez tu protagonista. Eso limita y te aburre como actor. Aquí evolucionamos y nos sorprenden los personajes".