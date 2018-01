Los Globos de Oro televisivos no se han salido del guion en su 75ª edición y no han dado sorpresas en su reparto de premios. Como era de esperar, la miniserie Big Little Lies (que ya prepara su segunda temporada) tradujo en cuatro premios sus seis nominaciones, convirtiéndose en la serie más premiada de la noche, repitiendo el éxito que logró en los Emmy. También era de esperar que The Handmaid's Tale se alzara como el mejor drama del año y así ha sido. Y que en comedia, The Marvelous Mrs. Maisel se convirtiera en la novedad que a los Globos de Oro tanto gusta reconocer.

En una noche de reivindicación para las mujeres, estos premios han reconocido series en las que ellas son las protagonistas. The Handmaid's Tale lo hace desde una distopía espeluznante en la que un estado totalitario ha dejado sin derechos a las mujeres y algunas de ellas son utilizadas para la reproducción de parejas ricas. Esta producción de Hulu (que en España se puede ver en HBO) lleva a la pequeña pantalla la novela de mismo título de Margaret Atwood y pone tanta atención al contenido como a la forma, con una estética muy cuidada y casi pictórica.

Big Little Lies (HBO España) muestra las vidas, aparentemente perfectas, de un grupo de amas de casa que ocultan grandes dramas tras las paredes de cristal de sus mansiones. Una historia dura que arranca con la intriga en torno a un crimen del que el espectador no conoce apenas detalles y que se va desvelando poco a poco a través de la investigación de lo ocurrido.

Por su parte, The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video), mejor comedia para los Globos de Oro, es la historia de un ama de casa neoyorquina de los años cincuenta que, después de que su marido la abandone por su secretaria, se sube a un escenario, coge un micrófono y descubre su talento para los monólogos. Los responsables de Las chicas Gilmore firman una historia amable, muy entretenida y de la que es muy fácil enamorarse gracias a la ambientación, la banda sonora y sus grandes interpretaciones.

Tampoco ha habido grandes sorpresas en los premios de interpretación. El reparto de Big Little Lies ha arrasado, como se esperaba. Nicole Kidman abrió la noche de premios recogiendo la estatuilla por su personaje de mujer rica atrapada en una relación abusiva y en la que sufre malos tratos. Su marido, perfecto de cara a la galería pero un monstruo tras las paredes de casa, es interpretado por Alexander Skarsgård, papel por el que también ha recibido el premio. Laura Dern cerró la cuenta de premios para Big Little Lies por su interpretación de una madre que lucha por defender a su hija en un papel desagradable y complicado que consigue humanizar. Ewan McGregor por su doble papel en Fargo (en España, en Movistar Series), que interpreta a dos hermanos gemelos enfrentados, se alzó con el premio al mejor actor protagonista en miniserie.

El trabajo de Elisabeth Moss en The Handmaid's Tale ha sido reconocido con el Globo, igual que hicieron los Emmy hace unos meses. Para la actriz de Mad Men y El ala oeste de la Casa Blanca es el segundo Globo de Oro tras recibir en 2014 el premio por Top of the Lake. En The Handmaid's Tale da fuerza, fragilidad, dolor y pasión a Offred (o Defred en la versión española), la protagonista de esta historia. Mientras, el mejor actor de drama ha sido Sterling K. Brown, representante de This Is Us (en España, en Fox Life), ese drama familiar que desde su estreno el año pasado lleva enamorando a Estados Unidos con una historia narrada en dos líneas temporales para contar la vida de una familia.

Por The Marvelous Mrs. Maisel ha recibido el premio Rachel Brosnahan, conocida por su papel en House of Cards y que brilla en esta comedia en la que borda su papel de mujer de clase alta en la Nueva York de los años cincuenta que, después de que su marido la abandone, decide tomar las riendas de su vida e intentar labrarse una carrera como humorista de stand up comedy mientras que mantiene el equilibrio con su vida anterior. Master of None, otra de las grandes comedias televisivas del año, obtuvo su recompensa en forma de premio al mejor actor para Aziz Ansari, también creador de esta serie de autor en la que, a partir de pequeñas anécdotas del día a día, se adentra en grandes temas contemporáneos como el racismo, la homosexualidad o el amor en los tiempos modernos.