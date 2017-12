2017: Series en primera persona del femenino plural

Se calcula que en Estados Unidos se han emitido cerca de 500 series en 2017, un nuevo récord. Si a eso se le suma la ficción televisiva procedente del resto del mundo uno se puede imaginar la cantidad de historias entre las que los espectadores han podido elegir este año. Las cosas en el mundo de las series están cambiando. La televisión en streaming tira del carro de la industria en Estados Unidos, y este año, por primera vez, una ficción producida por una plataforma, The Handmaid's Tale (Hulu; en España en HBO) ha sido la ganadora del Emmy al mejor drama.

Pero si hay algo que ha destacado en 2017 ha sido el golpe en la mesa que han dado las mujeres en las series. Ellas han sido las protagonistas de muchas de las historias más destacadas del año. Desde el drama que ocultan las paredes de cristal tras las que viven las protagonistas de Big Little Lies, una miniserie con actrices como Reese Witherspoon o Nicole Kidman que, dado su éxito, HBO ha transformado en serie y tendrá segunda temporada, hasta la terrible pesadilla del mundo distópico que plantea The Handmaid's Tale, ambientada en una sociedad totalitaria en la que los derechos de las mujeres han sido reducidos a la nada y basada en una novela de Margaret Atwood, autora también del libro detrás de Alias Grace, la historia de una criada acusada de un doble asesinato. O el enfrentamiento dentro del Hollywood clásico en que se ambienta Feud, donde dos divas contemporáneas, Susan Sarandon y Jessica Lange, dan vida a dos divas del pasado, Bette Davis y Joan Crawford.

Mujeres son también las prostitutas protagonistas del regreso a la televisión del creador de The Wire, David Simon. En The Deuce se ha adentrado en el inicio de la industria del porno en la Nueva York de los años setenta. También mujeres son las habitantes de un pueblo del lejano oeste en el wéstern Godless. Incluso las abogadas de ese drama legal en el nuevo mundo con Donald Trump como presidente de Estados Unidos de The Good Fight o la protagonista de la nueva serie de Star Trek. Incluso las trabajadoras de la compañía telefónica en que se centra la primera serie española de Netflix, Las chicas del cable, también estrenada en 2017.

La comedia también tiene este año nombres femeninos delante y detrás de las cámaras. Como los de las creadoras y actrices Pamela Adlon (Better Things), Issa Rae (Insecure), Frankie Shaw (SMILF) o Lena Dunham, que con la despedida de Girls dejó uno de los capítulos más comentados del año en American Bitch, donde metió el dedo en la llaga de los abusos sexuales antes de que el mundo de la cultura se viera sacudido por las denuncias de víctimas de abusos por parte de diferentes hombres poderosos. Día a día, GLOW, I Love Dick, Veep o Crazy Ex-girlfriend también se suman a las comedias con mujeres al frente de su reparto que se pudieron ver en 2017. El mejor guion de comedia del año para los Emmy, que se encuentra en Master of None, también tenía firma y protagonismo femenino, el de Lena Waithe.

Issa Rae, creadora y protagonista de 'Insecure'.

Este ha sido el año en el que David Lynch recuperó el muy particular universo de Twin Peaks en una entrega más lyncheana que nunca con tantos amantes como detractores, como el propio director. Si ha sido el adiós definitivo de la serie todavía está por ver. La que no volverá es The Leftovers, una historia sobre el dolor tras la pérdida y la falta de respuestas. Emociones a flor de piel para uno de los finales de serie más aplaudidos que puso, una vez más, a una mujer, la actriz Carrie Coon, en el centro.

Laura Dern, en 'Twin Peaks'.

La resurrección de Twin Peaks no es la única que se ha visto en 2017. Prison Break recuperó a sus protagonistas para vivir nuevas aventuras, y los actores de Will & Grace volvieron a tirar de vis cómica en su regreso a la pequeña pantalla. Mientras, El joven Sheldon muestra la infancia de una de los personajes estrella de The Big Bang Theory.

En la era de la peak tv, cuando más series y más variadas se producen, hay hueco para historias minoritarias como algunas de las mencionadas y para fenómenos mundiales como Juego de tronos. La séptima temporada de la serie que sigue las luchas por el Trono de Hierro derrochó espectacularidad en los siete capítulos previos a su entrega final en escenarios que mostraron al mundo lugares como San Juan de Gaztelugatxe, las ruinas de Itálica o el casco histórico de Cáceres. Mucha expectación también despertó el regreso de los niños protagonistas de Stranger Things con su segunda temporada, o el cambio de cartel en la tercera entrega de Narcos. Por trece razones generó un nuevo fenómeno televisivo, y este drama adolescente a partir de la historia de una chica que narra los motivos que la llevaron al suicidio se convirtió en una de las series más comentadas y analizadas del año. Por su parte, el thriller psicológico Mindhunter, con David Fincher detrás de las cámaras, se ha reivindicado como un título para seguirle la pista en el futuro.

Emilia Clarke, en 'Juego de tronos'.

The Crown, The Walking Dead, Halt and Catch Fire, Riverdale, This Is Us, Fargo, Better Call Saul... La lista de series de las que se ha hablado este año es inabarcable y para todos los gustos. Y para 2018, más series, por favor.