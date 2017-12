‘Las chicas del cable’, aliadas por un crimen

Las chicas del cable guardan un secreto. La segunda temporada de la serie arranca en 1929 y estas mujeres, trabajadoras de la primera compañía telefónica de España, tendrán que cerrar filas en torno a una de ellas tras un crimen que pondrá a prueba su amistad. Solo ocho meses después de que se estrenara la primera (y, de momento, única) serie española de producción propia de Netflix, el lunes 25 de diciembre llegarán los ocho siguientes capítulos de una historia que contará, al menos, con una temporada más. “En su amistad hay una unión muy fuerte, pero también habrá claroscuros, hay momentos de miedo, que harán que se distancien”, adelanta Maggie Civantos. “Esta temporada es más interesante porque los problemas que tienen son menos unilaterales”, completa Ana Fernández.

En la trama, las cosas han cambiado para todas. Alba deja atrás su falsa identidad, “se quita las corazas y las trabas del pasado, y ahora le queda la sinceridad y aguantar palos merecidos”, según su intérprete, Blanca Suárez. Marga, en palabras de Nadia de Santiago, “va a seguir aprendiendo. Cada vez tiene más claro lo que quiere, se reafirma como mujer y saca su carácter”. Carlota, el personaje de Ana Fernández, “se va a centrar mucho en las injusticias que les ocurren a sus compañeras” y se enfrentará a algunos jefes de la compañía. Sara vivirá una “revolución personal”, como explica Ana Polvorosa, y se desarrollará más su historia centrada en la identidad sexual. Y Ángeles cargará más que nadie con ese secreto antes mencionado. “Llega un momento en que se hace muy responsable de ello, está viviendo la tragedia máxima pero por otro lado le pueden las ganas de vivir y empieza a redescubrirse a sí misma”, cuenta Maggie Civantos.

Además de los avances en las historias de las protagonistas, nuevos personajes se suman al reparto. El de Ernesto Alterio ocupa un puesto muy relevante dentro de la compañía, a la que llega también el rol de Andrea Carballo. Por su parte, Antonio Velázquez dará vida a un policía que irá tras la pista de las protagonistas.

Las chicas del cable ha llegado en un año de especial protagonismo de las mujeres en la ficción televisiva. Historias como Big Little Lies o The Handmaid’s Tale acaparan reconocimientos y nominaciones en los premios televisivos. “Por un lado, es lo que se está demandando. Es un reflejo de la sociedad, las mujeres queremos ver nuestro reflejo y hay cada vez más consciencia de la necesidad de empoderarnos, de salir de las etiquetas que se nos han colocado durante toda la existencia del ser humano”, argumenta Maggie Civantos, para la que la televisión lleva la delantera al cine en este aspecto. “Hay cosas mucho más innovadoras en la televisión que en el cine”, añade la protagonista de Vis a vis. “Pero según se mire, porque yo sí he visto películas interesantes con historias de mujeres”, tercia Ana Polvorosa. “No creo que sea que no haya historias que contar, sino que no se invierte en ello, todavía hay cierto miedo a pensar que una mujer pueda protagonizar algo”, completa.

“Yo echo mucho en falta películas de acción protagonizadas por mujeres. No hay apenas”, continúa Civantos. “Pero el problema en realidad está en la base de todo esto: que dejen de escribir cuentos para princesitas y de príncipes azules que vienen a recogerlas. Lo mamamos desde muy pequeños”, completa Polvorosa en una reivindicación feminista en línea con la lucha de las mujeres protagonistas de Las chicas del cable en el machista universo de los años veinte.

“Las mujeres estábamos en las series, pero sujetando a otros personajes masculinos. Y de repente ahora la gente que decide ha visto que también nos pueden sujetar a nosotras ellos de vez en cuando”, remata Blanca Suárez.