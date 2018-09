La revolución de la televisión no será televisada: será emitida en streaming. Las plataformas de vídeo bajo demanda han ido conquistando terreno en los últimos años en lo que se refiere al ocio en el hogar. La proliferación de opciones y su apuesta por el contenido propio ha agitado el medio. El terremoto ya se nota incluso en los premios Emmy. Los galardones que otorga la Academia de la Televisión estadounidense suelen ser muy conservadores y reacios a los cambios y es habitual que cada año se repitan una y otra vez los mismos títulos. La revolución de la televisión ha sacudido incluso a los Emmy. O al menos, lo ha hecho un poco.

El año pasado The Handmaid's Tale se convirtió en el primer drama producido por una plataforma (Hulu; en España se emite en otra plataforma, la de HBO, y en Antena 3) que se alzó con el premio gordo, todo un hito. Este año, The Marvelous Mrs. Maisel, de Amazon Prime Video, ha sido la primera comedia en coronarse como la mejor de la temporada. La historia de un ama de casa neoyorquina que, tras un giro en su vida, descubre sus dotes para el monologuismo fue en la noche del lunes la ficción más premiada con un total de cinco estatuillas, con los galardones a la mejor producción, la mejor actriz protagonista, una brillante Rachel Brosnahan, la actriz de reparto Alex Borstein y el doblete para Amy Sherman-Palladino, creadora de la serie (y de Las chicas Gilmore) que se convirtió en la primera mujer en recibir los Emmy a la mejor dirección y guion de comedia.

The Marvelous Mrs. Maisel es una historia quizá más convencional (aunque no tiene menos mérito por ello) que la de Atlanta, otra de sus rivales y que entraba en las quinielas para recibir premios. Se fue sin ninguno el lunes en unos Emmy que arrancaron asegurando (en broma) que ya habían solucionado el problema de la diversidad en el mundo audiovisual pero que terminaron siendo criticados precisamente por la falta de ella en su reparto de galardones. Atlanta (FX; en España, en Fox) sigue los avatares de un grupo de jóvenes negros en la ciudad del título, con pequeñas píldoras casi independientes una de otra que analizan, con ironía y desconcierto, la sociedad y cultura contemporáneas. Demasiado rompedora para los Emmy. No así Barry (HBO). A los académicos les ha gustado esta historia de un asesino a sueldo que se une a un grupo de teatro amateur con el que descubre su amor por las artes escénicas. Tanto Bill Hader, su protagonista, como Henry Winkler, todo un clásico de la televisión que aún no tenía ningún Emmy, se llevaron premio.

En drama, nadie puede con el derroche de poderío visual y de entretenimiento que es Juego de tronos, que este año regresaba a la competición tras un año fuera por cuestiones de plazos. La fantasía épica de HBO recuperó su corona: sus tres últimas temporadas han recibido el galardón al mejor drama, y con 47 premios sigue aumentando su cuenta particular que le confirma como la serie más premiada de la historia de los Emmy. Nueve estatuillas en total este año sumando también los premios técnicos y el que logró Peter Dinklage como mejor secundario.

The Americans (FX; en España, Fox) recibió parte del reconocimiento que se merecía y recibió este lunes dos galardones en su última temporada: mejor guion por el capítulo final de la serie, un episodio emocionante y que dejó roto en cachitos el corazón de sus seguidores, y mejor actor protagonista para Matthew Rhys. Faltaron más premios para estos espías rusos residentes en el Washington de los ochenta. Pero algo es algo. Como curiosidad, The Americans se llevó los mismos dos premios con que fue reconocida la última temporada de Friday Night Lights en 2011. Dos series apreciadas por la crítica y poco reconocidas por los premios con las que había que hacer justicia de alguna forma.

El reparto de premios en drama también dejó algo en Netflix, con dos galardones para The Crown: mejor dirección y mejor actriz protagonista, Claire Foy, en su despedida del papel de Isabel II, a la que ha interpretado durante sus primeros años de reinado. Para HBO fue otro premio, el de Thandie Newton, mejor actriz de reparto por Westworld.

El asesinato de Gianni Versace (FX; en España, en Netflix y Antena 3) fue la triunfadora en las categorías de miniserie. La segunda temporada de American Crime Story (la primera se centró en el juicio de O.J. Simpson) tomaba como excusa la muerte del diseñador a manos del asesino en serie Andrew Cunanan para hacer un retrato demoledor de la homofobia en los años noventa. Indiscutible el premio para Darren Criss, un actor que el público televisivo descubrió con Glee y que dando vida a Cunanan ha desplegado una de las grandes interpretaciones del año. Quien, para sorpresa de muchos, se quedó sin premio fue Penélope Cruz, Donatella Versace en la ficción, a la que no le sirvió su trabajo vocal para imitar la forma de hablar de la hermana del diseñador y vio cómo el premio a la mejor actriz de reparto de miniserie lo recogía Merritt Wever por el wéstern femenino de Netflix Godless, serie por la que también fue galardonado Jeff Daniels.

Al final, aunque Netflix partía con más nominaciones que HBO, las dos empataron a premios, 23 para cada una. Y quedó claro que, mientras que los dragones y los caminantes blancos sigan paseándose por los Siete Reinos, el resto tienen pocas posibilidades de ocupar el trono de HBO en drama. Si la última temporada de Juego de tronos se estrena antes del 31 de mayo de 2019, no es complicado adivinar quién ganará en los próximos Emmy.