Los premios Emmy 2018, en vivo y en directo

Álvaro Pérez

Ahí está, Yvonne Strahovski, embarazada de nueve meses y una de las favoritas en la categoría de Mejor actriz de reparto en drama. Se enfrenta a Alexis Bledel (The Handmaid's Tale), Millie Bobby Brown (Stranger Things), Ann Dowd (The Handmaid's Tale), Lena Headey (Juego de tronos), Vanessa Kirby (The Crown) y Thandie Newton (Westworld). Si gana, ¿qué referencias habrá a su serie y a su personaje, una mujer que tiene una criada a la que su marido viola para dejarla embarazada y poder procrear?. Esto es lo que nos contó en Toronto en el rodaje de la segunda temporada. (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP, Jordan Strauss)