‘Homecoming’, un ‘thriller’ conspiranoico para Julia Roberts

Antes de reincorporarse a la vida civil, los soldados pasan un tiempo en las instalaciones de Homecoming, una agencia secreta del Gobierno en la que se preparan para regresar al día a día. Ahí trabaja Heidi Bergman, psicóloga a la que acude el recién llegado Walter Cruz. Unos años después, Heidi lleva una vida muy diferente como camarera y un trabajador del Departamento de Defensa acude a ella para preguntarle por un suceso que tuvo lugar en Homecoming implica a Walter Cruz y Heidi y que supuso el cierre del proyecto.

La psicóloga que tiene la clave de este thriller conspiranoico de 10 capítulos de 30 minutos, y que estrena este viernes 2 de noviembre Amazon Prime Video, está interpretada por una nueva estrella de Hollywood que se pasa a la pequeña pantalla: Julia Roberts. Aunque se trata de su primera serie como protagonista, la actriz de Pretty Woman se resiste a describir Homecoming como tal. "Yo no estaba buscando una serie en realidad. Solo buscaba, como siempre, buenos guiones, algo valioso e interesante. El hecho de que fuera una serie ha sido algo muy secundario para mí", dice la actriz. "Además lo grabamos como una película. Me sentía como en una película y se parece a una película. Tuvimos un solo director, que es la mayor diferencia con las series, donde casi en cada capítulo hay un director diferente. Eso es algo en lo que no me involucraría, y menos con este material, que es tan complejo. Mi gran petición a Sam [Esmail] fue que él dirigiera todos los capítulos", explica en una entrevista con varios periodistas de diferentes países en un evento de presentaciones de series de Amazon en Londres.

Esmail comparte su firma como creador de la serie con Eli Horowitz y Micah Bloomberg, autores del podcast de ficción en el que se basa. Roberts, amiga de la actriz protagonista del podcast, Catherine Keener, lo había escuchado antes incluso de que se colgara. Por su parte, Sam Esmail también lo escuchó y comentó a sus autores su interés de convertirlo en serie. "Luego descubrimos que Julia también era fan del podcast. Así que hablamos por Skype y el resto es historia", resume Esmail sobre los primeros pasos de la serie.

La actriz conocía el anterior trabajo de Esmail, Mr. Robot, otro thriller conspiranoico en este caso protagonizado por un hacker. "Además, yo conocía a Rami [Malek, protagonista de Mr. Robot] porque interpretó a uno de mis estudiantes en Larry Crowne, la película que dirigió Tom Hanks. Muchos caminos me conducían a Sam Esmail", cuenta la intérprete. "Cuando nos encontramos fue como si estuviéramos alineados. Desde la primera conversación fue como, ya está, estoy dentro", añade.

La historia de Homecoming se desarrolla en dos momentos temporales diferentes y en dos instantes distintos en la vida de la protagonista. "Es como si fuera dos personajes diferentes, fue muy divertido pero también difícil saber dónde estoy en cada momento", contaba la actriz en la presentación. "Lo que no tuvo precio para mí fue ver hacia dónde deriva nuestra serie a partir del podcast y cómo se expande. Teníamos todo el guion desde el principio. Sabíamos a dónde íbamos desde el principio, era como tener un mapa completo, toda la información, y entonces no me preocupó nada, ni los límites de tiempo para grabar ni nada. Sam es muy eficiente y le da mucho impulso a todo, lo que para mí como actriz es muy importante", remata sobre su trabajo en la serie.