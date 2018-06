‘The Handmaid's Tale’, las mujeres y el movimiento #MeToo

The Handmaid's Tale (la adaptación de la novela El cuento de la criada de Margaret Atwood) no es apta para todos los públicos, pero tiene un mensaje que debería de llegar a todos. Antena 3 estrena esta noche la primera temporada en abierto (22.40) con dos capítulos y la segunda se puede ver ya en HBO España. Esta historia distópica en un futuro que podría ser casi el presente en algunos lugares del mundo muestra a un gobierno de hombres que someten a mujeres para tener hijos, ser sirvientas y donde la raza o el ser homosexual también está penalizado. En la primera entrega se habló mucho de cómo la serie, rodada antes de las elecciones presidenciales estadounidenses, tenía cosas en común con el mandato de Donald Trump. Con la segunda, el debate se ha abierto también al movimiento #MeToo y los abusos sexuales y de poder que han surgido a raíz del caso de Harvey Weinstein.

En febrero de este año estuvimos en Toronto (Canadá) en el rodaje de la segunda temporada de The Handmaid's Tale y esto es lo que nos contaron los protagonistas de la serie sobre el feminismo:

Ann Dowd - Tía Lydia

(Una de las responsables del centro donde se enseña a las mujeres fértiles a ser criadas de casa y a cómo deben comportarse una vez al mes con sus amos para ser fecundadas)

Ann Dowd, como la tía Lydia, en la primera temporada de 'The Handmaid's Tale'.

"Cuando hablamos sobre movimientos como Times Up o Me Too, la pregunta es, ¿qué obtienen los hombres de forzar a una mujer que no quiere estar con él? No puedo imaginar por qué alguien haría eso a un ser humano. La crueldad y el abuso... ¿que te lleva a hacerle eso a otra persona?. Y la respuesta es el poder. Y no lo entiendo".

"Cuando ves que las mujeres en las protestas en la vida real visten de rojo con el traje de las criadas de la serie para decir algo significa que algo que han visto en la serie, incluyendo la fe y el lenguaje contra la represión y el abuso, les ha dado fuerza. Cuando ves The Handmaid's Tale te das cuenta de que no tienes que ser la única en tener miedo, que no te tienes que callar, que no eres la única de la que han abusado, que no eres la única. Enciende la chispa de algo real".

Elisabeth Moss - Defred

(La protagonista de la serie es una mujer que estaba casada y tenía una hija y que acaba como criada en la casa de un alto dirigente. Allí descubre que una vez al mes es violada en una ceremonia con la esperanza de que se quede embarazada)

Elisabeth Moss como Defred en 'The Handmaid's Tale'.

"Margaret escribió este libro en 1984. Los temas en el libro sobre asalto sexual, violaciones y violencia llevan mucho tiempo y solo seguimos dándole voz a esa historia y dar voz a mujeres que han tenido experiencias así. Para mí, la segunda temporada, estando implicada en la serie y en el movimiento Time's Up quizá hay una relevancia mayor y un sentido de responsabilidad de contar la historia de una persona que es una superviviente.

"Es interesante, porque siento que cada vez que se interpreta a una mujer fuerte y complicada en la tele se dice que es un golpe sobre la mesa del feminismo, y la verdad es que solo es una mujer fuerte, pero vale. Pero sí, siento que mis personajes en series como Mad Men o Top of the Lake son personajes muy específicos, y este, que no puede ser más feminista. Me atraen los personajes complicados fuertes, y creo que desafortunadamente hemos estado viviendo en un mundo de hombres durante tanto tiempo que nuestro reto ha sido sobrepasar el patriarcado".

"Las razones por las que este material atrae a todos, la cadena, productores, actores, público, la gente que da los premios, es porque parece que es el momento adecuado para estas historias, parece que nos habla como humanos. Era hora de que estas historias encontraran su voz y se empezaran a contar".

"Todo esto del uso de los trajes rojos de las criadas en las protestas... mira, si le hemos dado a alguien un símbolo de resistencia, entonces, fantástico. Eso es más guay que cualquier serie".

Yvonne Strahovski - Serena Joy

(La esposa del comandante Waterford. No puede tener hijos y debe convivir con una criada que es fértil y además, participar en el ritual de la violación. Es una mujer libre, pero su papel se ciñe a poco más que llevar la casa)

Yvonne Strahovski como Serena Joy en 'The Handmaid's Tale'.

"La serie se convirtió en la primera temporada en un símbolo de resistencia y afectó a muchas personas, quizá por los paralelismos con los Estados Unidos de Trump. Definitivamente, esta segunda temporada continúa haciéndolo. Los asuntos de mujeres siempre van a ser cosas de las que la serie va a hablar, que probablemente sea lo principal".

"El movimiento Me Too está ahí, claro, la serie va sobre violar a una mujer una vez al mes para tratar de dejarla embarazada en contra de su voluntad. Encuentro fascinante que la serie, de forma accidental, se haya alineado con el movimiento y con la América de Trump y todo lo que ha salido de ahí. Rodamos antes de las elecciones y de la marcha de mujeres. Todo lo que ha salido socialmente y en los medios... es como una revolución formándose en la vida real, y se ven ecos de The Handmaid's Tale. Aunque hay mucha brutalidad en la serie, todavía hay esperanza y hay mucha lucha a la contra".

Amanda Brugel - Rita

(Sirvienta afroamericana en casa del comandante)

Brugel y Moss en 'The Handmaid's Tale'.

"He tenido una relación con este libro desde que cumplí 15 años. Escribí mi tesis sobre él para entrar en la universidad cuando tenía 20, en particular con el personaje que interpreto, así que siempre ha sido un símbolo de feminismo para mí. Pero más allá de las relaciones femeninas, siento que descorchó una discusión que ahora es un movimiento global. Es un privilegio, da miedo a veces, porque sientes responsabilidad de asegurar mantener un mapa claro de hacia dónde queremos que la conversación se dirija, no quieres ofender a nadie, tienes que asegurarte de que mantienes la conversación de forma positiva y mirando hacia delante y con la esperanza de que haya más cambios, así que hay más presión que en una serie de televisión normal".

"No sé si la serie ha cambiado algo, no creo que estemos en el punto de poder cambiar algo, pero siento que ha ayudado a comenzar un diálogo. Siento que ha dado a la gente permiso para discutir de forma abierta la igualdad y el uso de los cuerpos femeninos. La gente lo puede usar como un aviso de en qué se puede convertir nuestra sociedad. Es un cuento con moraleja y eso ayuda".

"Escuchando a mujeres que han salido a la luz con sus historias de acoso sexual, cómo se sentían al principio, cómo se sintieron durante mucho tiempo y cómo se han sentido al final cuando definitivamente sintieron que eran capaces de recuperar su fuerza y hablar sobre ello, eso ha ayudado mucho en la forma en la que me he planteado esta [segunda] temporada. Cómo te sientes cuando has sido asaltada y no puedes decir nada porque estás tan petrificada, esa es la forma en la que interpreto a Rita, ella vive con miedo, es una persona fuerte, pero lleva tanto tiempo viviendo con miedo, que ha olvidado incluso cómo recuperar su fuerza".

"Siempre he leído esta historia como una de amor entre mujeres, de eso iba mi tesis. Siento que es un relato de amor entre mujeres y nuestra resiliencia y cómo cuando trabajamos juntas podemos sobrevivir cualquier circunstancia horrenda, en cualquier situación, esa fuerza feroz que las mujeres tienen, sea en un parto, en navegar en un mundo de hombres, en nuestra relación entre nosotros. Es una cosa positiva que estemos experimentando esas relaciones".

Ralph Fiennes - Comandante Fred Waterford

(Es uno de los dirigentes de la República de Gilead, ese país imaginario escindido de Estados Unidos)

Ralp Fiennes en 'The Handmaid's Tale'.

"Cuando se escribió hace 30 años la novela, ya tenía ese poder [de lanzar un mensaje], quizá entonces para una audiencia menor. La televisión tiene una mayor audiencia, obviamente, pero esta extraordinaria pieza de literatura feminista tenía una audiencia y funcionaba para ella y era ampliamente respetada. Hemos tenido suerte en términos del zeitgeist político y Trump. Todo esto estaba en producción antes de las elecciones, pero cuando lo leí, lo que se quedó conmigo fue la conversación sobre el fundamentalismo. Y también el ángulo feminista".

"Tengo dos hermanas que son directoras, una hace documentales y otra, películas, mi madre fue una escritora y una pintora, así que estoy rodeado desde la niñez de mujeres dinámicas y voces femeninas. Y tengo a mi esposa y a mis dos hijas, las tres personas más importantes en mi vida. Creo que es justo hablar, y estoy asombrado de que estemos teniendo esta conversación, de la falta de equilibrio y lo que nos queda. He trabajado con numerosas directoras y escritoras, no las suficientes, y he sido el actor de reparto con muchas protagonistas mujeres. He participado en mi corto viaje y en mi carrera con equilibrio, pero queda mucho".

Samira Wiley - Moira

(Una criada amiga de Defred que toma un camino diferente)

Samira Wiley como Moria en 'The Handmaid's Tale'.

"Desde que trabajo en Orange is the New Black [serie que cuenta la historia de una cárcel de mujeres], me siento bendecida de estar rodeada de tantas mujeres con poder, en el reparto, directoras... En la primera temporada, excepto un hombre, el resto fueron todas directoras, me siento ingenua y con suerte de estar en esta posición, porque es un reflejo de los tiempos en los que estoy trabajando. Gracias a dios que trabajo en estos tiempos. Es nuestra obligación como artistas reflejar los tiempos que vivimos, para que la gente pueda mirar atrás y decir, eso es lo que había entonces".