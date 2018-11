‘Una novela criminal’ de Jorge Volpi se hace podcast

El enrevesado caso judicial que narra Una novela criminal (Alfaguara, 2018), del escritor mexicano Jorge Volpi, ya se puede seguir con auriculares como podcast. El libro ganador del Premio Alfaguara de Novela 2018 ha sido adaptado a este formato por la plataforma Podium Podcast de PRISA Radio y estará disponible en web a partir de este jueves en México y el viernes en España. Son cuatro capítulos de una hora cada uno que guían al oyente por los entresijos del caso Cassez-Vallarta, uno de los más mediáticos de la historia reciente de México.

Adaptar el texto, que Volpi describe como “novela sin ficción”, no ha sido tarea fácil. Son 500 páginas, unos doscientos personajes y una trama judicial complejísima que empieza con un montaje policial y acaba con la absolución de la francesa Florence Cassez, con una crisis diplomática entre Francia y México de por medio. El primero que está sorprendido por el resultado es el mismo autor. “No me imaginaba cómo se podía hacer”, confiesa Volpi, “pero el guión recupera muy bien el sentido de la novela”.

Mona León, coguionista del podcast junto con Daniel Marín, considera la adaptación una “superproducción”. “En España no se ha hecho nada de este nivel”, asegura la también directora del programa de suspense Negra y criminal. Este podcast sigue la estela de producciones estadounidenses de referencia en el ámbito del true crime (género audiovisual en el que se narra un crimen) como Serial o Dirty John, que acumulan millones de descargas.

En la grabación, llevada a cabo entre España y México, han participado 45 actores, un número atípicamente alto para el género, y algunos de ellos hacen más de un papel. Ante el extenso abanico de personajes, León tuvo que “degollar” a la mitad para facilitarle la escucha al oyente. Volpi, por su parte, tiene un hueco en la producción como conarrador de la historia junto con la guionista. “Siempre me ha gustado leer en público”, dice el escritor, aunque confiesa no haber estado “muy familiarizado” con el mundo del podcast antes de esta incursión. “Cuando me lo dijeron, empecé a investigar y escuché algunos episodios de Homecoming [un podcast con carácter de thriller psicológico]”.

Este formato ha permitido utilizar audios reales de algunos episodios centrales del caso y de la novela, con los que se busca un efecto “inmersivo”, en palabras de León. De esta manera, se puede escuchar parte de la tensa visita de Estado del entonces presidente francés Nicolás Sarkozy a México o la cobertura-montaje que hizo la cadena Televisa del arresto de los dos protagonistas, acusados de integrar una banda criminal. “Eso enriquece el relato”, asegura Volpi. “Se convierte en un espacio muy inusual que me recuerda a la radionovelas antiguas que escuchaba cuando era niño”.

El podcast no será la única adaptación de Una novela criminal. El cineasta mexicano Gerardo Naranjo, que ha dirigido algunos episodios de la serie Narcos de Netflix, está preparando el salto de la exitosa novela a la pequeña pantalla. Cuando esté lista, la versión de Volpi sobre el caso Florence-Cassez se podrá ver, leer, y escuchar.