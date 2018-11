Jorge Drexler, el gran triunfador de los Grammy Latinos

El compositor uruguayo Jorge Drexler se ha coronado como el mayor triunfador de la 19 edición de los Grammy Latinos. Su canción, Telefonía, ha obtenido los máximos galardones: canción y grabación del año. Y su disco, Salvavidas de hielo, ha ganado el premio al mejor álbum de cantautor. Drexler ha sido el protagonista en una de las ediciones más inesperadas de los últimos años. Una ceremonia que ha dado un vuelco esta noche y con Drexler ha sentado un precedente: lo latino no siempre es reguetón. Así lo advertía el cantautor al recoger uno de los tres premios, que animaba a dejar de enemistar los géneros: "¡Que viva Borges, Pessoa. Pero también que viva la cumbia y el reguetón!".

J Balvin, el rey del género urbano, que contaba con ocho nominaciones a los premios y se presentaba a esta edición como el favorito, solo ha subido una vez a la tarima. Su disco, Vibras, que estaba entre las categorías más relevantes, ha obtenido el galardón de mejor álbum de música urbana. Sus temas X, Mi Gente y Sensualidad —los tres nominados en una categoría de cinco— han perdido contra la exitosa Dura, de Daddy Yankee. El caso de Balvin ha sido la sorpresa de la noche. Yankee ni siquiera había acudido a la ceremonia.

Rosalía se va de Las Vegas con dos galardones en sus manos: mejor canción alternativa y mejor fusión urbana. Pero sobre todo, con la oportunidad de haber mostrado su arte ante todo un continente. Su actuación en la gala ha sido una de las más espectaculares de la noche. La catalana irrumpió en Las Vegas sentada en una vitrina de joyería, envuelta en un traje blanco de un corte que ya es su marca de la casa, coronada por un letrero iluminado que anunciaba su hit, Malamente, a todo un auditorio para el que todavía es un descubrimiento. Tras recoger los premios hizo uno de los discursos más comprometidos de la noche: "Nunca voy a dejar de pelear hasta que no vea al mismo número de mujeres que de hombres en un estudio de grabación". Y entre sus agradecimientos hizo uno especial: "Quiero darle la gracias a las que están en esta industria, que me han enseñado que se puede y gracias a ellas yo estoy aquí".

El grupo mexicano Maná, que ha recibido el premio Persona del Año por toda una trayectoria de las manos de Miguel Bosé, han querido recordar a los migrantes que han llegado estos días a la frontera. Fher, el vocalista del grupo, contó que han estado visitando algunos de los albergues en México y ha hecho un llamamiento a la solidaridad internacional. "Sabemos que hay una formalidad legal que impide que todos crucen las fronteras, pero hay que tratar de integrarlos, de encontrar la forma. A nosotros mismos nos integraron en este país", declaró el vocalista del grupo. Maná, que llevaba dos años sin dar un concierto, ha anunciado este jueves que en 2019 editarán un nuevo álbum y se irán de gira.

El momento más tenso de gala ha venido con premio al mejor álbum del año. En ese momento, comenzaba lo inesperado. Una sonriente Thalía, irónica con el público, anunciaba contenta el ganador de una de las categorías más importantes: Luis Miguel. México por siempre, el disco del año. Un álbum que había pasado desapercibido en esta edición, incluso para el cantante, que tampoco ha acudido a recoger el galardón. Poco después de que la cantante mexicana pronunciara el nombre de su amigo, las gradas han abucheado sin tapujos el resultado. Tanto, que Thalía ha tenido que pedir silencio y cortar la polémica con una broma que nunca le falla: "No se preocupen, que ya se lo entrego yo personalmente".

Al terminar la ceremonia, Drexler ha comentado la sorpresa de su victoria: "La vida me pone en situaciones tan poco previstas, la verdad, que he dejado de razonar en función de las expectativas". Sobre la tradicional rivalidad en los premios entre el pop, el rock y la música urbana, el cantautor ha querido zanjar el asunto de manera diplomática: "Al reguetón le está pasando como al tango en su momento, me encanta verlo en las discotecas de todo el mundo. Hemos conseguido mover corazones y caderas, sigamos haciéndolo. No establezcamos más categorías".

El premiado ha querido también rendir homenaje a Rosalía, que junto con J Balvin, apuntaba por la cantidad de nominaciones a ser una de las ganadoras de la noche: "Me he dedicado a admirar los versos de Rosalía y C. Tangana, que han recuperado el romancero español. Hagamos que una canción como Di mi nombre de Rosalía entre en todas las emisoras del continente".