Navarra declaró BIC el Museo de Arrese donde se guardaba un guion de ‘Raza’

El Gobierno de Navarra ha emitido una nota en la que asegura que en 1993 no declaró BIC el guion de Raza, ni la primera entrega del documental NO-DO, tal y como publicaba ayer este periódico. Sin embargo, el Ministerio de Cultura lo registra dentro del Inventario General de Bienes Muebles (al que no es fácil acceder), por orden de la Comunidad Autónoma de Navarra. Es decir, no son BIC pero sí están protegidos por la Ley de Patrimonio Histórico de 1985. En la web se dice textualmente en el apartado de bienes muebles: "Contiene información sobre los bienes muebles inscritos en el Registro de Bienes de Interés Cultural". Entre los inscritos aparecen ambas piezas. Esta presencia de la película y el guion ha motivado una pregunta parlamentaria de Podemos sobre los expedientes de ambos bienes.

Desde el servicio de Registro, Bienes Muebles y Arqueología de Navarra reconocen la inscripción en el Ministerio de Cultura y que como tal, tanto “Raza” como “NO-DO”, cuentan con una protección patrimonial, que no tiene ningún otro bien filmado en España. Las competencias para la protección de los bienes son de las comunidades autónomas, tal y como determina la ley de 1985.

La tramitación de Navarra se inicia en 1990, cuando se declara BIC el edificio Casa-Museo de Arrese bajo la categoría de Monumento y una parte de los más de 1.200 bienes que alberga, "de carácter arqueológico, escultórico, pictórico e histórico”, entre los que figuraban los objetos de la polémica. Navarra envió el listado al Ministerio de Cultura, que los incluyó como elementos a proteger.

En su pregunta parlamentaria, Unidos Podemos hace notar la falta de protección sobre el patrimonio filmado. Eduardo Maura, portavoz de Cultura del grupo se pregunta qué ocurrirá con el legado cultural e inmaterial del franquismo. “¿No es tan importante o más que el Valle de los Caídos y la tumba de Franco?”, apuntó a este periódico.

Lo más llamativo del caso es que nadie sabe dónde están las dos piezas inscritas en la lista BIC y protegidas por haber sido inventariadas. “Solo tenemos la documentación”, cuentan desde Navarra. La declaración BIC sucedió hace 25 años y los más de 1.200 bienes de la Casa-Museo Arrese fueron inscritos en el Inventario General de Bienes Muebles, pero no han podido ser clasificados y catalogados todavía, tal y como informan desde el Registro a este periódico. Solo cuentan con una persona para esta y otras tareas.

Dentro del régimen general existen tres niveles de protección, “en función de la singular relevancia del bien”, dice la ley. Si como asegura el Gobierno de Navarra no fueron declarados BIC, están amparados por la categoría dos, la que les otorgó el Ministerio de Cultura en el momento de incluirlos en el inventario de Bienes Muebles.

El Ministerio de Cultura podría haber rechazado incluir los dos bienes en el inventariado, pero en este caso decidió dotarlos de medidas de salvaguarda al considerarlos bienes especiales. Por eso el libreto de Raza y el NO-DO están protegidos por la Ley de Patrimonio Histórico de 1985. El informe que Navarra mandó a Cultura aclaraba que, dada la gran cantidad y diversa calidad de los bienes integrantes de la colección, se decidió incluir todo el inventario, “para más adelante elevar a categoría de BIC aquellos que destaquen por su categoría”.

Los funcionarios del registro navarro se extrañan de la inclusión: “Mandamos en 1993 la lista con todos los bienes hallados en la casa y decidieron inscribirlo, pero no sabemos por qué”. Junto a la casa-museo, el gobierno navarro declaró BIC, como informan desde el Registro a este periódico, varios centenares de piezas.

Pero los protocolos y normas han cambiado mucho en estas casi tres décadas desde la incoación del expediente. Con la aprobación de la Ley de Patrimonio de Navarra, en 2005, los dueños con bienes inventariados están obligados a notificar la situación de los mismos, pero todo lo anterior no. De ahí que los técnicos del Gobierno navarro aseguren a este periódico que el libreto de Raza y el NO-DO “puede que ya no estén ni en Navarra”.