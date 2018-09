El estreno de ‘El rey’, de Alberto San Juan, plato fuerte del Festival de Sevilla

El Festival de Sevilla ha creado en su 15º edición una nueva sección para acoger el cine más independiente, tanto español como europeo. Entre otras películas, Revoluciones Permanentes proyectará el estreno de Alberto San Juan como director con El rey, adaptación de la homónima producción de Teatro del Barrio. El largometraje, centrado en la figura de Juan Carlos I, está protagonizado por el propio San Juan, Luis Bermejo y Willy Toledo. Esta nueva edición del festival, que se celebra del 9 al 17 de noviembre, reunirá en la capital andaluza a directores como Nuri Bilge Ceylan, Christophe Honoré, Roy Andersson y Adina Pintilie. El lema de esta edición es Cuélate en el cine europeo.

El festival presenta El rey como uno de los platos fuertes de esta edición, una película "que promete ser tan polémica como anteriores trabajos de San Juan (Masacre, Autorretrato de un joven capitalista español, Alejandro y Ana)", según la organización. "En esta sección el cine español más independiente compartirá espacio, al 50%, con creaciones europeas igualmente libres y radicales. Así, los nuevos cineastas españoles dialogarán con sus homólogos foráneos, y el festival impulsará ese frágil y salvaje nuevo cine europeo que de otra manera permanecería invisible en España", asegura el festival. En está sección también podrá verse la ópera prima de Anna Eriksson, M, en la que rastrea la convergencia entre el deseo y la muerte; y el documental <3, de María Antón, que ofrece una visión de las nuevas generaciones sobre temas como el amor romántico, la identidad sexual o la fidelidad.

En la pantalla de la Sección Oficial podrán verse los nuevos trabajos del turco Nuri Bilge Ceylan y del francés Christophe Honoré. El primero presentará The Wild Pear Tree, una exploración sensitiva y filosófica de las relaciones familiares que sigue el complicado regreso al hogar de un escritor una vez finalizados sus estudios universitarios. Tras verse en Cannes, Honoré contará en Sorry Angel una historia de amor entre un idealista estudiante veinteañero y un veterano escritor enfermo de sida. En la Sección Oficial, entre otros, también competirán Aleksey German Jr. con Dovlatov, una historia centrada en la peripecia del escritor Serguei Dovlatov durante seis días en el Leningrado de 1971 y que se llevó el Oso de Plata a la Contribución Artística en el pasado festival de Berlín; y Adina Pintilie y su Touch Me Not, con el que ganó por sorpresa el Oso de Oro en Berlín y en el que realiza una insólita exploración sin tapujos en torno a la intimidad y la sexualidad.

Entre las actividades especiales de esta edición, se encuentra el homenaje al cineasta Roy Andersson con la proyección de sus seis largometrajes: Lördagen den 5.10 (1969), Una historia de amor sueca (1970), Giliap (1975) y la trilogía que forman Canciones del segundo piso (2000), La comedia de la vida (2007) y Una paloma se posó sobre una rama a reflexionar sobre la existencia (2015). También se mostrarán dos de sus cortometrajes, To Fetch a Bike (1968) y World of Glory (1992).

Las nuevas tendencias del cine español estarán también representadas con las proyecciones especiales del documental sobre la desaparición del cráneo de Francisco de Goya, Oscuro y lucientes de Samuel Alarcón; y de Alegría, tristeza, de Ibon Cormenzana, que retrata a un bombero que sufre alexitimia (o el bloqueo de toda emoción) y que la afronta con la ayuda de su hija. En esta edición, la animación cobrará protagonismo con obras como la del húngaro Milorad Krstić Ruben Brandt, Collector, que competirá en la Sección Oficial.

Entre otros largometrajes, también podrá verse dos películas con el conflicto palestino de fondo: la italo-francesa Samouni Road, de Stefano Savona; y The Tower, del noruego Mats Grorud. Asimismo, en el documental Morir para contar, Hernán Zin da voz a periodistas de guerra como Gervasio Sánchez, Carmen Sarmiento o Ramón Lobo para que hablen de los traumas, pérdidas y miedos que han sufrido en esta profesión.