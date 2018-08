Recomendaciones para una Barcelona especial

Josep Maria Miró, autor teatral

“Cuento a menudo que me cuesta imaginarme viviendo en otra ciudad que no sea Barcelona. Su tamaño, limitado por el mar y la montaña, la convierte en una ciudad accesible y de paseo, y al mismo tiempo de comprensión, de su historia a través de su arquitectura desde la huella romana, el gótico o el modernismo. Vivo en Poble Sec, que aún conserva aroma de barrio, con establecimientos de toda la vida como la Pesca salada, de mi querido Josep, o la pescadería de Manel.

Cuando salgo a comer por la zona busco calidad y buen trato que encuentro en restaurantes tradicionales como Can Lluís o Can Vilaró; el gallego-fusión Arume; el chileno-peruano Pacífico sur; el argentino Ocho; o el italiano Bacaro. El día que las ciudades tengan librerías 24h, como si fueran farmacias de guardia, el mundo será sin duda mejor. Barcelona cierra demasiadas y pincha si lo comparamos con otras ciudades del mundo. Mis habituales, La Calders y Central del Raval. Y un imprescindible, un paseo por Montjuïc, las increíbles vistas de la ciudad desde las piscinas olímpicas y el Museu Nacional d’Art d’Art de Catalunya (MNAC) y su colección de románico, una auténtica maravilla”.

Carme Ruscalleda, cocinera

“Al que venga de fuera yo le recomendaría que paseara por el Paseo de Gracia y que mirara al aire para contemplar la arquitectura. Lo que me gusta sobre todo de esta ciudad son los contrastes…. Ir a Poblenou, a la Plaça de Prim, con esas callejuelas tan estrechas que me recuerdan tanto a mi pueblo. Ir a comer a Els Pescadors, con una cocina tan auténtica y pulida donde se te presenta el pescado del día y tú, simplemente, te dejas seducir. También pasear por Enric Granados, que es otro placer, donde la gente pasea, va en patinete y te aíslas del tráfico de la ciudad. Los que somos de comarca, sabemos que las cosas pasan en Barcelona y nos gusta, necesitamos, bajar a visitarla. Yo bajo no solo para trabajar, sino también para inspirarme”.

Anna Gener, consultora inmobiliaria

“Barcelona no tiene un símbolo claro que la represente, como París, su Torre Eiffel o Roma, su Coliseo, porque Barcelona es un mosaico de cosas bellas, y cada pieza justifica conocerla y amarla. Su gran singularidad es el conjunto arquitectónico de edificios modernistas del Eixample, cargados de detalles que buscan la diferencia, pero que en su globalidad, conforman una inesperada armonía. Para quién esté de paso y sólo disponga de unas horas, le recomendaría que se perdiera por allí, contemplando las fachadas y disfrutando de la actividad de la ciudad, con un ritmo jamás frenético, aunque jamás tranquilo. Cuando vienen amigos y me piden orientación para hospedarse, les sugiero el Cotton House o el Toc Hostel de Gran Vía, en función de su perfil y presupuesto. El Cotton House está ubicado en la antigua sede de la Fundación Textil Algodonera, del siglo XIX de estilo neoclásico. La rehabilitación ha sido muy cuidadosa con los elementos originales, como la maravillosa escalera de Rubió i Tudurí de 1957, suspendida del entramado metálico del último piso, que le confiere un aspecto casi ingrávido. El Toc Hostel es para un público joven, de presupuesto más ajustado, pero exigente con el diseño y los servicios. Cuenta con una excelente terraza con piscina”.

Frederic Amat, artista

“Un escenario para pasear, La carretera de les Aigües, a lo largo de su recorrido que rodea Collserola. Se puede divisar toda la ciudad extendida como una inmensa casbah con el Mediterráneo en el horizonte. Hoy, mencionar otro escenario, como una arteria vital de la ciudad, que va a dar al mar: La Rambla de Barcelona... Para comer, el Tempura-Ya, regentado por Masahiro Hotta. Un japonés auténtico del que soy cliente asiduo y al que aterricé un día por casualidad. Mi fidelidad y felicidad es interrumpida al cerrar en agosto... Está en la calle Muntaner, cerca del Mercat del Ninot donde hay una barra memorable, La Medusa... Otra cosa quizá no, o seguro, poco, pero donde comer en Barcelona es un festín sin fin”.