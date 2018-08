Ramblas arriba, por Isabel Coixet

Tengo una foto con mi padre, yo debería tener 4 años en ella, delante de la estatua de Colón. Sonrío y él está con sus manos protectoras en mis hombros. Nos la hizo uno de esos fotógrafos que andaban por entonces con una cámara y un trípode y un carrito rojo con dibujos y hacía fotos a la gente que no tenía cámara. Tengo esa foto ahora en mi despacho. Me ha acompañado en todos los lugares en los que he vivido. Subo despacio ahora desde Santa Mónica: el Amaya, hotel Oriente, Nou de la Rambla… Un grupo de coreanos siguen a una mujer con un palito al que ha atado un pañuelo azul. Les lleva a la Plaza Real. Esta Plaza también está ligada a mi infancia, a la fascinación por las cámaras , a la vez que, de muy pequeña, mi padre me trajo aquí y me dijo en voz baja que estaban rodando una película y que aquel hombre enorme sentado en una poltrona era un genio y se llamaba Orson Welles y yo le pregunté¿ y donde está la lámpara? Porque los únicos genios que conocía salían de una lámpara cuando la frotabas.

Mi adolescencia, el bar Glaciar, Carmen y Potau , el intento de hacer teatro en el sótano del bar, la lucha de Potau por traer otro público a la plaza, por dinamizarla, los años duros donde no era aconsejable pisarla, la tienda de taxidermia que me fascinaba, las mañanas de domingo , los puestos de venta de sellos y de monedas.

Liceo: el momento que nunca olvidaré cuando tuve la fortuna de ser la primera persona que filmó la platea llena de nuevo, tras el incendio. Macbeth. La sonámbula.Don Giovanni. Ese temblor dorado, ese cosquilleo anticipatorio que se siente siempre en el vestíbulo del Liceo. Y enfrente mismo, el primer lugar donde probé un shawarma. Café de L`ópera: la primera gran discusión con mi mejor amigo. Un poco mas arriba, pasada el Mercat de la Boquería, el lugar donde mi madre nos llevaba a mi hermano y a mí a merendar, después de ver las galerías de la calle Petrixol.

Entro en una tienda de revistas donde desde hace años, siempre encuentro tesoros que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Van a trasladarla a otro sitio, al Poble Sec, me dicen. Salgo con cuatro revistas después de ojear más de cuarenta. La encargada de la tienda me sigue ya en la calle. Me dice que le hubiera gustado enviarme un video de su madre que acaba de fallecer, se emociona, se disculpa. No hay de qué disculparse, le digo. Su madre que creció en estas mismas Ramblas, que fue abandonado nada mas nacer, que luchó contra viento y marea para que el pasado no oscureciera su vida ni la de su hija, que para siempre estará ligada a estos adoquines, a este lugar. Menos mal que no vió toda la sangre el año pasado, todos esos muertos, menos mal, dice. Llora. Lloro. Nos abrazamos. En un instante fugaz, esta mujer me ha vuelto a recordar que las Ramblas son el corazón y el estómago y la historia viva de esta ciudad. Y el pulso también de mi vida.

Barcelona y yo, por Juan Manuel Serrat

Emblema de la ciudad, El Noi del Poble Sec, el autor de Mediterráneo, el artista que ha llevado por el mundo la inspiración que es capaz de irradiar Barcelona, escribió estos versos que hizo canción en 1989, para el álbum Material sensible. Ahora los traduce al castellano como homenaje al lugar que lo ha acompañado como peregrino de una música cuya raíz sigue estando en el barrio donde empezó a cantar. Es su oda a la ciudad “que me vuelve la espalda y la que me da la mano”.

A medida que llegan hombres

se hace grande la ciudad.

A medida que los pies le crecen

se le achica la cabeza.

A medida que crece olvida,

hinchada de vanidad,

que bajo el asfalto está la tierra

de los antepasados.



A medida que pierde la medida

va llenándose de prisioneros,

de robinsones de andar por casa,

náufragos en medio del barullo

que viven vidas pequeñas

en pequeños mundos de hormigón.

Así están las cosas entre

Barcelona y yo.



Mil perfumes y mil colores.

Mil caras tiene Barcelona.

La que Cerdà soñó,

la que malogró Porcioles,



la que devoran las ratas,

la que vuelan las palomas,

la que se remoja en la playa,

la que trepa por las colinas,



la que por San Juan se quema,

la que cuenta para bailar,

la que me vuelve la espalda

y la que me da la mano.



A medida que la camino

bajo los pliegues de su vestido

y le repaso las arrugas

con la puntita del dedo

me silban las esquinas

aquella vieja canción

que sólo sabemos la luna,

Barcelona y yo.



La quiero desnuda y entera

resbalando entre los dos ríos

con sus fantasías

y sus cicatrices.

La quiero con el entusiasmo

de un caloyo enamorado

porque está viva y porque se queja

mi ciudad.

Estrella distante, por Laura Fernández

Barcelona, para el lector, es también, y sobre todo, un territorio de ficción. Y no hay nada que la ficción no pueda contener, o desactivar. La tarde del 17 de agosto la realidad quedó en suspenso y, para muchos, lo sigue aún hoy, como lo ha estado siempre. Detenida, o encerrada, mejorada, distante, maldita, sencilla y generosa, como lo está cualquier realidad, por dolorosa que sea, en una novela de Roberto Bolaño. A menudo, me pregunto si soy la única que, cuando se toma un café en el Cèntric, el diminuto bar de la intersección entre las calles Tallers y Ramalleres, fantasea con la idea de dejarse encerrar en Estrella distante y cree escuchar a Bibiano O’Ryan hablar de la Philip K. Dick Society en la mesa de al lado.

La placa que recuerda que el genio chileno vivió en el número 45 de dicha calle es una de las pocas placas que recuerdan el paso de un genio por la ciudad. No hay ninguna placa que recuerde que Anaïs Nin dio comienzo a sus diarios en el puerto de Barcelona, del que partió su padre, con el único fin, precisamente, de que pudiera leer a su vuelta todo lo que iba a perderse. Ni tampoco que Jaime Gil de Biedma escribió algunos de sus más famosos poemas en el que hoy es el hotel 1898 —antes sede de la Compañía General de Tabacos de Filipinas—, situado entre la paralela a Tallers y las Ramblas. Pocos saben que su despacho puede visitarse a horas convenidas. Sigue intacto. Se pasea por las Ramblas ajeno al hecho de que Albert Einstein se asomó un día al balcón del Cuatro Naciones, como lo harían después Luigi Pirandello y George Orwell, y lo habían hecho antes Chopin y el Buffalo Bill. Y se llega a pisar la plaza Sant Jaume sin sospechar que en la minúscula calle del Call se imprimió por primera vez El Quijote.

Tampoco se recuerda apenas que Hans Christian Andersen eligió la gran fonda de Oriente (ahora Hotel Oriente) en La Rambla para alojarse. No tardó en enamorarse de Barcelona. Paseaba Rambla arriba, Rambla abajo. Y anotó sus impresiones: “Los caballeros muy repeinados y elegantes iban fumando humeantes cigarros, alguno que otro llevaba monóculo y parecía enteramente recortado de una revista de modas francesa. Las damas, por lo general, vestían la favorecedora mantilla española: un largo velo de encaje negro, sujeto al pelo por encima de una gran peineta, desde donde caía hasta más debajo de los hombros (...)”.

El año pasado, este mismo día, el cruce entre Tallers y Ramalleres fue un hervidero de gente huyendo. El Cèntric, y la histórica Imprenta Llenas, la papelería que hay justo delante —que sigue vendiendo las Miquelrius que compraba Bolaño y que a su amigo A. G. Porta le parecían más libros de cuentas que libretas—, aparecen en las imágenes con las persianas bajadas, ajenas al horror de lo real. Vivimos ajenos a la ficción hasta que necesitamos recurrir a ella. Necesitamos recordar, y hacerlo constantemente, que somos algo más que una realidad imparable y cruel.

Coneguda crueldat, por Joan Margarit

Joan Margarit, barcelonés de 80 años, ha reflejado su amor a Barcelona “en casi cien poemas de mi obra”. “Lo que nunca ejerceré con mi ciudad será la neutralidad o la indiferencia”. Uno de los poemas que nos dejó para estas páginas de amor a Barcelona está escrito hace ahora un año, en un momento de gran dolor por “las inocentes víctimas del atentado terrorista de agosto de 2017”. Publicamos ese poema, Coneguda crueldat (Conocida crueldad), en catalán y en su traducción española.

La mateixa ciutat només dura el seu temps.

Totes les Barcelones són unes dins les altres

com unes invisibles nines russes.



La ciutat que jo estimo encenia pocs llums

en les nits fosques d'un país infame.

La de la llibertat va començar a ocultar-la.

Residus menyspreats de veritat

van tornar a mi, com roses

salvades de qui sap quines escombraries.



Ara ja és una altra Barcelona:



la que més llums ha encès,

la de la indiferència. La més cosmopolita.



Aliena i fugaç, una gentada emplena

les nostres cases i carrers



igual que un escenari abandonat



on haguessin rodat una pel·lícula.

Potser avui, si no fos per tants records,

ja no l'estimaria.



De sobte, res no acaba.



D'infant vaig veure assassins a missa:

els mateixos silencis, flors, espelmes

per als mateixos crims.



Barcelona, quan torni a amenaçar-nos

aquella coneguda crueltat,

et tornaré a cantar.

Una misma ciudad dura sólo su tiempo./ Todas las Barcelonas/ como muñecas rusas, invisibles/ están las unas dentro de las otras.//

Mi ciudad encendía/ muy pocas luces en las noches pobres/ de aquel país infame./ A esa la ocultó una más libre./ Despreciados residuos de verdad/ volvieron como rosas hasta mí/ salvadas de quién sabe qué basura.//

Ahora es una nueva Barcelona:/ la que más luces ha encendido nunca,/ la de la indiferencia. La más cosmopolita./ Un gentío a la vez fugaz y ajeno/ atesta casas, calles,/ igual que un escenario abandonado/

Donde hubieran rodado una película./ Quizá no la amaría si no fuera / por todos mis recuerdos./ De pronto, nada acaba./ De niño pude ver asesinos en misa:/ esos mismos silencios, flores, velas,/ por unos mismos crímenes./ Cada vez, Barcelona,/ que aquella conocida crueldad nos amenace,/ te volveré a cantar.

Hay mucho que decir: de todo tiene, Nuccio Ordine

Hay ciudades que visitamos y luego soñamos. Y hay ciudades que soñamos y luego visitamos. Mi primer encuentro con Barcelona fue en Diamante (en Calabria), cuando aún era adolescente. Estaba leyendo Don Quijote ese verano. Y el entusiasmo del hidalgo en su descripción de la ciudad me llevó a pensar en el relato entusiasta que le escuché a un amigo, joven licenciado, recién regresado de Cataluña. Las palabras de Cervantes, concisas (“enjutas”) y generosas como él, me habían dejado huella. Más tarde, las volví a encontrar, intactas, en mis viajes reales a Barcelona: "Archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza, única".

Así, durante mis frecuentes estancias, he tenido ocasión de captar en vivo la cortesía de la gente, la generosidad de los amigos —cuyas amistades no nacieron solo en el ámbito académico, sino también en el editorial y artístico—, la presencia constante de "extranjeros" —la Rambla es un Pentecostés de lenguas por el gran número de idiomas que allí se hablan—, el amor por la libertad —"los valientes" que se enfrentaron a la dictadura franquista— y la hospitalidad brindada a "los pobres" —mientras en Italia hace estragos una horrenda campaña de odio alentada por 'empresarios' del miedo—. Pero, por encima de todo, su belleza "única". Barcelona hechiza al visitante. Es un museo al aire libre en el que pueden encontrarse testimonios artísticos y arquitectónicos de distinta naturaleza: desde las ruinas romanas o góticas, hasta las más variadas expresiones de arte contemporáneo.

Y, sin embargo, Barcelona no se descubre solo a través de monumentos y palacios, mar y playas, lengua y literatura. Su historia puede leerse en los detalles de un barrio humilde, en las particularidades de una casa de la periferia. Una tipología de ciudad que Calvino describe maravillosamente en una de sus magníficas páginas de Las ciudades invisibles: "Pero la ciudad no dice su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en los ángulos de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas". Es por eso que en el caso de Barcelona sirve la misma respuesta que la cabeza encantada le da a Don Quijote sobre la cueva de Montesinos: "hay mucho que decir: de todo tiene".