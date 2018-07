Una carta de amor a Roberto Bolaño

Para escribir Estrella Distante, Roberto Bolaño cogió el último capítulo de su obra La Literatura Nazi en América titulado Ramírez Hoffman, el infame y la amplió de tal manera que creó el exitoso libro. La historia del poeta y piloto de la Fuerza Aérea de Chile que se convirtió en una joven promesa literaria durante la época de Pinochet, no podía quedar así de inconclusa. Una obra exclusiva para relatar el enigma de este personaje, quien pasa a ser bautizado como Carlos Wieder y Alberto Ruiz-Tagle en la nueva historia que se desarrollaría en Estrella Distante, era necesario. Esa misma necesidad fue la que sintió el doctor de Filología Hispánica Javier Fernández cuando leyó este libro: “Me gustó tanto la obra que queríamos pasar más tiempo en ese universo narrativo. Estrella Distante podría tener fácilmente más de 400 páginas”, explica. Y entonces estaba claro. Reescribiría su libro bolañiano favorito de la manera que mejor sabía hacer: en cómic.

Hace trece años Fernández leyó Los Detectives Salvajes y desde ahí que no pudo dejar a Bolaño: “Te inocula un virus que te engancha a su obra y no te suelta”, confiesa, y por eso mismo su tesis doctoral fue sobre la influencia de la narrativa estadounidense en la obra del escritor chileno, pero además quería hacer algo para agradecer los buenos momentos de lectura. Como dibujante de cómic innato desde su adolescencia, la idea de retomar este arte era lo que más le ilusionaba para la carta de amor con la que quería homenajear a su escritor favorito. Llamó a su amiga artista Fanny Marín y le propuso el proyecto. La condición era que leyera la obra y, solo si le gustaba y si se comprometía a estar en ello durante mínimo tres años, trabajarían juntos. No pasaron ni tres días cuando Fanny le dijo que aceptaba.

“Para ser fiel a un escritor hay que traicionarlo” es quizás la frase que mejor resume a la adaptación gráfica de Fernández y Marín. Abrir nuevas ventanas y plantear nuevas reflexiones de la obra, como la lectura mítica de Wieder, era el objetivo para que así no solo disfrutaran quienes aún no han leído el original de Estrella Distante, sino que también para aquellos que ya lo han hecho y que les gustaría seguir profundizando. Los dibujos en blanco y negro, junto con los trazos sueltos y la letra al más puro estilo de máquina de escribir, plasman las sombras que Bolaño atrapó en su literatura, llevando al lector a la atmósfera de thriller histórico y detectivesca.

El 26 de junio comenzó la presentación oficial del cómic Estrella Distante (Penguin Random House) en librerías. La fecha no podía ser mejor: dos semanas antes de que se cumpliera el aniversario número 15 de la muerte de Bolaño. Una buena manera de homenajear al escritor que se convirtió en el fenómeno más interesante de la lengua española en los últimos cincuenta años, como suele recordar su editor Jorge Herralde.