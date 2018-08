La crisis identitaria de un joven vaquero

Trailer de la película 'The rider'

La vida de Brady, joven estrella del rodeo, se desmorona cuando, tras un violento accidente de caballo que le rompe el cráneo, descubre que no podrá volver a montar. Este suceso —que se inspira en la vida real del actor que le interpreta, Brady Jandreau— obligará al vaquero a replantear su vida y su futuro en la reserva de Pine Ridge, donde vive en una caravana junto a su padre Wayne y a su hermana discapacitada Lily.

Con The Rider, Chloé Zhao, directora sino-estadounidense afincada en Nueva York, firma su segunda película que, al igual que Songs My Brothers Taught Me (2015), se ambienta en la reserva de sioux de Pine Ridge situada en el Estado del Dakota, al sur de Estados Unidos. La película, que fue presentada el año pasado en el Festival de Cannes, en la Quincena de realizadores se estrenará en España en septiembre de 2018. Y aquí ofrecemos en primicia el tráiler.