VACACIONES CON MAMÁ Dirección: Eloïse Lang. Intérpretes: Camille Cottin, Miou-Miou, Camille Chamoux, Johan Heldenbergh. Género: comedia. Francia, 2018. Duración: 95 minutos.

Una treintañera larga, de vacaciones en la isla francesa de Reunión, se topa a la salida de una habitación del hotel con un niño al que ha conocido en el asiento de al lado del avión en el viaje de ida, y se produce el siguiente diálogo:

—¿Qué tal? ¿Qué haces?

—Hago el walk of shame.

—¿Qué es un walk of shame?

—El paseo de la vergüenza. No has dormido en casa, vuelves con la ropa de la víspera, que huele toda a tabaco, y se te ha corrido el rímel. Todo el mundo sabe que has follado, pero lo más jodido es que apestas.

Estamos aún en los primeros minutos de metraje y con un breve diálogo se consiguen muchas cosas, y todas buenas: a) Aquí hay un gran personaje, fundamentalmente de comedia. b) Los creadores no quieren contentar a todo el mundo. c) Se demuestra que se pueden hacer historias adultas con niños de por medio, sin que ello implique que vas a bajar el listón de la madurez de los diálogos. d) La película promete.

Se trata de la francesa Vacaciones con mamá, nueva versión de la danesa All inclusive, del año 2014, que no llegó a nuestras salas. Una aparente comedia veraniega del montón, que esconde un efervescente espíritu travieso y, en cierto modo, a contracorriente, amparado en unos muy buenos diálogos y el buen gusto de la directora y coguionista, Eloïse Lang, para filmar la comedia física.

Simpática sin necesidad de ser azucarada, la película, en forma de comedia de enredo repleta de equívocos, explota el contraste entre dos hermanas antagónicas, una metódica hasta la extenuación, la otra una descarada metepatas, junto a una madre en la sesentena de edad a la que sus hijas han regalado un viaje con el que olvidar sus penas de amor y rabia.

Y aunque a veces caiga en el cliché narrativo (el enésimo desfile de modelos al estilo Pretty Woman), su huida de la fácil risa sentimental la lleva hasta territorios felizmente gamberros. Y en ese terreno un plano de apenas un segundo, que no conlleva explicación para espectadores cortos, ejerce de paradigma cómico: el de la masturbación de una señora como Miou-Miou, expuesta con naturalidad, respeto, infinito poderío visual y refrescante mensaje de insolencia sexual.