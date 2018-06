Kamikaze, Premio Nacional, deja su teatro al no poder afrontar los gastos

Violeta Gil, actriz y fundadora de La Tristura, una de las compañías de teatro de vanguardia con proyección internacional. Aunque no estamos en las mismas líneas de creación de Kamikaze creo que debe existir proyectos como el suyo. Se había conseguido que con el Pavón, Matadero y Canal se abriesen en Madrid espacios para compañías alternativas. Su iniciativa ha posibilitado ofrecer un teatro de texto y actoral de calidad y revitalizar a grupos alternativos que hubiesen quedado absolutamente relegados.

Àlex Rigola, director y dramaturgo, tacha de pésima la noticia porque están haciendo una labor interesante en Madrid, ocupando un territorio vacío, privado con vocación pública. Estoy seguro que las instituciones recapacitarán y no creó que dejen que desaparezca. Inaugurará la próxima temporada en ese teatro con Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen.

Jaime de los Santos, consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, está dispuesto a estudiar las fórmulas que posibiliten que el proyecto Kamikaze no abandone el teatro Pavón donde han conseguido poner en marcha una actividad cultural de calidad y dignificar un barrio del centro de Madrid, Lavapiés. El Gobierno de la Comunidad junto el Ayuntamiento de Madrid [que no ha aprobado todavía los presupuestos] y el Gobierno de España [que tras la aprobación de los presupuestos con el Partido Popular se produjo el cambio de Ejecutivo] acordaron abonar la misma cantidad para apoyar la propuesta teatral. Por cuestiones de tesorería los pagos se realizan trimestrales y por ello Kamikaze todavía no ha recibido el dinero asignado de la Comunidad.

Alfredo Sanzol, dramaturgo y último Premio Nacional de Literatura Dramática por La respiración, que ha estrenado en esta temporada su obra La valentía en el Pavón Kamikaze, lamenta la noticia. La compañía Kamikaze ha apostado por un proyecto arriesgado, el de llevar adelante una idea de programación pública de calidad pero desde una iniciativa privada. Está claro que no les salen las cuentas, a pesar de la buena acogida del público. Este tipo de proyectos, así como el impulso de la dramaturgia y de los autores contemporáneos, necesita de un apoyo público. Las instituciones deben asumir como propio este tipo de apuestas.