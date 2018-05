Dorian: “Seguimos en la misma senda, sin claudicar ante el mercado”

Como en cualquier conversación en el sur de California, empezamos hablando del tráfico. Es martes a mediodía, estamos en la playa, Dorian tiene que tocar en Anaheim y más le vale salir sobre las dos de la tarde si quiere llegar a la prueba de sonido. El miércoles, concierto en Los Ángeles. El sábado, Sevilla. Y así mas o menos va a ser su agenda hasta el otoño, presentando su último disco, Justicia universal, que se publica el próximo 25 de mayo. La gira internacional son 55 ciudades. Entre turistas, cachas y palmeras de Santa Mónica, Marc Gili y Belly Hernández le echan paciencia a las fotos mientras hablan de las claves de Justicia universal. Es el inicio de una nueva etapa, dicen, después de la enorme celebración de sus 10 años de carrera.

Pregunta. ¿Cómo es esa nueva etapa?

Respuesta (Marc). Lo primero es resaltar que cualquier proyecto musical que supere los 10 años de vida ya puede considerarse que ha sido un éxito. En nuestro caso, además seguimos afrontando cada álbum con la misma ilusión. Dorian surgió de la escena independiente con muy pocos recursos y se abrió camino paso a paso sin ninguna ayuda de multinacionales ni lobbies de comunicación. Hemos hecho una carrera internacional y nos hemos consolidado con un publico muy amplio en España. Muy orgullosos de haberlo hecho sin dejar de hacer jamás la música que nos gustaba en cada momento, jamás nos hemos adaptado al mercado, más bien al revés. Seguimos en la misma senda sin haber claudicado nunca ante las leyes del mercado.

P. En este disco vuelve a haber una canción nostálgica sobre amigos.

R. Algunos amigos habla de cómo según pasan los años las personas cambiamos. También cambia nuestra manera de vernos a nosotros mismos y de ver a los demás. Algunos amigos habla de esas personas que han sido importantes en tu vida pero se han quedado en el camino mientras otras han entrado y son importantes ahora porque te aportan para cómo es tu vida hoy. Habla sobre la dimensión poliédrica y cambiante que tiene la amistad. Las personas somos líquidas emocionalmente y vamos cambiando nuestra perspectiva sobre los demás. En la vida uno va dejando cosas atrás y va incorporando otras a la mochila.

P. ¿Por qué Justicia universal para el título?

R. Queríamos que el álbum tuviera un titulo fuerte y Justicia universal es una de las canciones con más peso y a las que tenemos mas cariño. Habla sobre cómo el cambio climático se nos esta echando encima ante la inactividad flagrante de toda nuestra clase política, española, europea y mundial. Si no cambiamos la manera de enfrentarnos a la polución, al cabio climático, a la parte mezquina del ser humano y la parte mas fea del neoliberalismo en los próximos 30 años, es posible que de aquí a entonces no reconozcamos el planeta. Creo que estamos sinceramente ante un momento de absoluto descontrol de la globalización. Justicia universal plantea esto, dentro de las limitaciones de la estructura de una canción pop. Al mismo tiempo es un homenaje a todos los que hacen el mundo un poco más habitable.

P. La canción Llévame es un homenaje a Latinoamérica.

R. Es muy bonita. Tiene cierto aire a canción popular latina. La letra plantea un recorrido emocional y geográfico para algunos lugares que han sido importantes para la carrera de Dorian. Buenos Aires, Santiago de Chile, México, Perú, el Caribe de Colombia y Madrid y Barcelona son lugares que han sido muy importantes para nosotros. Necesitábamos reivindicarlos en una canción a modo de homenaje. La letra esta estructurada de forma que puedas hacer un viaje mental por todos estos lugares maravillosos. Va a ser de las canciones importantes de este álbum. Plantea de forma deliberada un mensaje de concordia entre España y Latinoamérica, como si fuéramos un todo, que es lo que somos.

P. ¿Cuál es la importancia de Latinoamérica en la carrera de Dorian?

R. La carrera de Dorian no sería lo mismo. El hecho de empezar a girar de forma asidua por Latinoamérica nos abrió mucho la mente en muchos aspectos. Nos obligó a ser mejores músicos, nos sacó de nuestro cascaron. Cuando te quedas en tu país a lo mejor te va muy bien, pero cuando tienes que empezar de cero en otros países tienes que ponerte las pilas y te obliga a sacar lo mejor de ti. Y descubrir Latinoamérica nos ha hecho abrir nuestra mente como personas. Muchos de sus paisajes, novelas y músicas han acabado permeando las letras de Dorian.

P. Al mismo tiempo, las referencias de pop español de los ochenta siguen ahí.

R. Tenemos una deuda clara con Radio futura o los argentino Soda stereo y lo henos reivindicado siempre. Antonio Vega me ha influido como compositor. La banda también esta influida por Golpes bajos o Parálisis permanente, todas ellas han sido muy importantes para nosotros y seguimos reivindicándolas y actualizando ese sonido para nuevas generaciones.

Belly Hernández y Marc Gili, durante la entrevista en Los Ángeles. APU GOMES

P. En unos años más, ¿Dorian será considerado también clásico del pop español?

R (Belly). No sé si la banda en sí, pero es verdad que tenemos canciones que han tocado a mucha gente y perduran, como Cualquier otra parte. Puede ser osado decirlo, pero puede ser un clásico del indie español. De cada disco han ido quedando canciones muy marcadas en nuestros seguidores y que se pueden tocar en todas las giras. Es un orgullo.

Marc: somos unos afortunados. Tenemos varias canciones que contra todo pronostico están pasando de hermanos mayores a hermanos pequeños y de padres jóvenes a hijos. Al mismo tiempo, Dorian no es un grupo que viva del pasado. Estamos en la calle, hablamos de lo que pasa y escuchamos mucha música actual. Dorian está al día y tiene una capacidad de reciclaje y de reinvención importante.

P. ¿Habláis de lo que pasa en la calle en España?

R. Creo que podemos sentirnos orgullosos porque tenemos una sociedad civil de las más activas. Me siento orgulloso de la gente de este país y creo que en los próximos tiempos como ciudadanos tenemos el reto de salir a la calle las veces que haga falta para reivindicar lo que es justo. El movimiento feminista ha pillado por sorpresa a algún partido. Pero sinceramente, era un runrún que se veía venir. Uno se pregunta en qué planeta vive cierta clase política.

P. ¿Os preguntan mucho por Cataluña cuando salís al extranjero?

R. Lo preguntan bastante. En América Latina, mucho. Pero nos ha sorprendido que la prensa de Estados Unidos está muy al loro de lo que está pasando. Tenemos un problema de fractura social en Cataluña en estos momentos. Los principales interlocutores que podrían solucionarlo no están dispuestos a solucionarlo, ni por un lado ni por el otro. Desde nuestro punto de vista, hay una injusticia con el encarcelamiento de ciertas personas que no deberían estar encarceladas. Y al mismo tiempo una situación de stand by que empieza a ser insoportable para la vida en Cataluña. Como catalanes y como barceloneses que amamos nuestra tierra estamos muy dolidos y preocupados por la situación. No solo estamos en un momento de quiebra social, sino que además no vemos la salida, no vemos que se estén tendiendo puentes. Es bastante posible que la única vía de solución sea cambiar los inquilinos de la Moncloa. Hay un problema claro de los dos interlocutores. Si bien es cierto que la paella está más en el Gobierno de Madrid, porque son los que tienen power para cambiar cosas y son los que reparten el dinero, es cierto que desde los interlocutores en Cataluña no han sido los más afortunados para crear puentes. Estamos asistiendo a un diálogo de sordos y necesitamos gente que tenga la mente y las orejas abiertas y ganas de dialogar. Por tanto, a lo mejor hay que cambiar los interlocutores de uno y otro bando. Iba a decir lado, pero realmente son bandos. Muchos catalanes pensamos que nuestra clase política no está dando la talla para solucionarlo. Mientras, hay crispación en las familias, entre los compañeros de trabajo. Cada vez más gente que truena, como dicen los mexicanos.